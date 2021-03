La advertencia de Roberto Cachanosky sobre los cambios en Ganancias

El economista Roberto Cachanosky advirtió que el proyecto del Gobierno nacional para modificar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias es “una medida de carácter electoral más que de resultados concretos” y consideró que su impacto será “marginal”.

“Es más una medida de carácter electoral que de resultados concretos”, sostuvo Cachanosky en declaraciones al canal TN, y explicó el principal motivo de su afirmación: “En la Argentina hay mínimo 40% de pobreza y 10% de indigencia, y el que no es pobre está con el agua hasta el cuello, por lo que consume lo que puede. El incremento que puede haber en el consumo por la baja del impuesto, es marginal”.

Si bien reconoció que la baja de Ganancias es necesaria, el economista liberal señaló que “el problema de fondo es que Argentina tiene impuestos altos en consumo y ganancias”, y se puso como ejemplo: “Soy autónomo. A mi me matan, casi me liquidan. (Ganancias) es casi un impuesto de 35% sobre mis ingresos porque no puedo deducir absolutamente nada y me retienen lo que tengo que pagar el año que viene”.

Por otra parte, Cachanosky fue consultado sobre si la economía argentina crecerá o no en 2021 tras un año de profunda crisis debido a la pandemia de coronavirus: “La Argentina no crece porque no tiene inversiones. Una cosa es reactivar, básicamente pasarle el plumero a una máquina que tenía sin usar, mientras que crecer es tener la máquina funcionando al 100% y poner más plata para comprar otra máquina y producir más”.

“Lo único que hoy está teniendo el Gobierno es una gran ventaja: los precios de las commodities están subiendo de nuevo, lo que hizo crecer la recaudación por encima de la inflación vía retenciones. Sin embargo, hay dos impuestos clave que marcan el nivel de actividad económica: el IVA-DGI y el Impuesto al Cheque, que crecen menos que la inflación”, sintetizó.