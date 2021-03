"El fin de semana que viene nos vamos a quedar sin vacunas", advirtió Suarez

Rodolfo Suarez defendió el ritmo de vacunación contra el coronavirus en Mendoza, al punto que advirtió que "el fin de semana nos vamos a quedar sin vacunas, porque vamos a vacunar a todos".

De esta forma, el gobernador desmintió que haya algún tipo de irregularidad en el operativo, que arrancó en enero con el personal de la salud, se extendió a los mayores del 70 años y que este viernes incorporó a los docentes.

Dejó a la vista también que la provincia tendrá dentro de pocos días un déficit que se tendrá que cubrir desde el ámbito nacional con nuevas dosis.

Suarez trascurrió una Fiesta de la Vendimia cómoda, en la que la interna de la industria vitivinícola y la ausencia de anuncios del presidente de la Nación Alberto Fernández lo alejaron del centro de las críticas.

El gobernador cumplió con mencionar los pedidos de la industria del vino que dependen de la Nación y, fuera de la agenda vendimial, rechazó con énfasis las críticas por el manejo del operativo de vacunación en Mendoza.

En forma directa, dijo que es "mentira" que la vacunación contra el covid-19 sea lenta en la provincia, como han marcado los registros nacionales. Aseguró en cambio que el operativo es "responsable" y señaló también que Mendoza es "la única provincia" que ha dado una lista de vacunados.

Esa lista de más de 30.000 nombres llegó a la Legislatura en formato papel y generó una polémica, por algunos errores y por las dificultades que planteaba para identificar a los vacunados.

Suarez criticó tanto a la prensa como a la oposición política por marcar deficiencias. Destacó que hay una ley que protege los datos personales (Habeas Data) y hasta señaló que él no estuvo de acuerdo con la Fiscalía de Estado, que avalaba la difusión de listados de pacientes vacunados si se suprimían datos como el domicilio y la profesión de las personas.

"Nosotros no podíamos dar esa comunicación, como no informamos sobre quienes tienen covid", explicó, y aseguró que en Mendoza "no hay vacunatorios VIP", a pesar de que también señaló que no se pueden descartar errores de tipeo en las listas ni irregularidades que corran por cuenta de quienes colocan las vacunas en algunos centros "recónditos" de vacunación.

La coyuntura nacional también le permitió jugar al contraste. Por eso calificó de "desatino irracional" a la decisión en Formosa de volver a Fase 1 por la detección de solo 17 casos positivos. "Cuando uno hace cosas irracionales, la gente reacciona", agregó, en relación a las manifestaciones sociales que hubo en esa provincia.