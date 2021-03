Alberto espera otro batacazo en el Gabinete: renunciaría Losardo

Según informan distintos medios nacionales, la decisión ya está tomada. Fuentes cercanas a la Casa Rosada y voceros del Congreso han dejado que el rumor trascienda con furia: en pocos días se formalizaría la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, amiga de Alberto Fernández desde hace años.

El discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso marcó un antes y un después en la comunicación "blanda" y conciliadora que venía manteniendo el Presidente. En este sentido, ese componente forma parte de lo que, aseguran, será la renuncia de Marcela Losardo. Según Infobae, la ministra había dicho que “Alberto (Fernández) no giró a posiciones extremas. Se hartó de buscar un diálogo lógico con el Poder Judicial, y no lograr nada. Eso explica su discurso en el Congreso”.

"Losardo quiere renunciar por hastío", dice el mismo portal. Según las conjeturas de ese medio, el jefe de Estado le pide a Losardo que no renuncie, pero la decisión de ella ya estaría tomada. Forman parte de esta medida las presiones que desde el instituto Patria (kirchnerista) y desde "la jefa" le llegaron de manera permanente para custodiar los pasillos de Comodoro Py y la Corte Suprema. De todas formas, lo que los voceros también han dejado que trascienda es que Alberto quiere mantenerla como ministra, que la decisión depende exclusivamente de ella.

"Hay dos argumentos políticos que podrían mantener en el cargo a Losardo. Evitar que el Instituto Patria ocupe la cartera de Justicia y que a continuación el vínculo institucional entre el Poder Ejecutivo y los tribunales sufra una colapso inédito en 37 años de democracia", explica Infobae.

Por otra parte, desde el diario La Nación aseguran que "la formalización del cambio de ministro de Justicia se dará en los próximos días y ya comenzó la danza de nombres". Entre esos nombres, el que resuena con mayor fuerza es el diputado nacional Martín Soria (Río Negro), hijo del exgobernador Carlos Soria. “Es un nombre más en la lista”, reconoció uno de los principales funcionarios del Presidente. "Ahí también asoma el cristinista Juan Martín Mena, actual secretario de Justicia", dice el medio.

Lo que no niega ninguno de los medios nacionales que vienen tratando este tema, es que la medida de renuncia es todavía un rumor que suena muy muy fuerte, pero no deja de ser un rumor. Incluso, Alberto hoy se reúne con Sergio Masa en la Quinta de Olivos, y los voceros sostienen que para hablar del tránsito que tendrá el proyecto de Ganancias en el Congreso, "no de la renuncia de Losardo". De modo que, por ahora, se mantiene el suspenso.