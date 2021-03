Facundo Manes se metió en la interna y quiere un "presidente radical"

Facundo Manes ya lo decidió, o al menos eso parece. Además de acompañar a su hermano Gastón y a Maximiliano Abad, al neurocirujano se lo vio mucho más comprometido con el partido más allá de su persona y no dudó en flamear una bandera radical que le acercó una afiliada. "Estamos en una oportunidad histórica para liderar un cambio honesto, justo y democrático", expresó.

"La discusión es educativa, científica y tecnológica. Esta es la verdadera discusión económica y de futuro en la Argentina", remarcó a lo largo de su presentación. Por primera vez Manes no eludió ninguna respuesta sobre su futuro rol político. Fue su hermano quien lo puso en valor al sostener que "es una persona que hace falta hoy en el país". Antes había sido el propio neurocirujano quien dijo que "el político es él y lo estoy acompañando". "Estoy muy contento de acompañar a mi hermano de la vida y mejor amigo, a mi hermano Gastón", empezó Manes a hablar en una relajada conferencia de prensa en la que resaltó, además, los valores de Abad, quien es una persona que admiro y aprecio".

El neurocientífico no dejó pasar la a oportunidad para decir por qué motivo estaba allí, en medio de una campaña interna. "Me parece que el radicalismo tiene la oportunidad histórica de liderar la próxima fórmula presidencial con una plataforma electoral que valore la decencia, honestidad, las instituciones y proponga un shock educativo, científico y tecnológico".

Manes, quien viene realizando encuentros muy chicos con vecinos de diferentes procedencias en varias localidades de la provincia, declaró que "las prácticas políticas de siempre no van más. Necesitamos un despertar ético y moral en todo el país, con un proyecto de país que genere riqueza y nos lleve a una prosperidad que incluya a todos los argentinos".

Tras recordar sus orígenes humildes en el interior bonaerense, propuso que es indispensable "agregar valor a cada producto que nos da el campo. Manes criticó fuertemente a Gildo Insfrán y lo que está sucediendo en Formosa, donde no se respeta la Constitución, un verdadero sultanismo del siglo XXI".

"Queremos vivir como en España pero tenemos la inversión de Gabón y Senegal, dos países subdesarrollados" expresó Manes, quien apuntó que "por más recursos naturales que tengamos, no alcanzará nunca si no le podemos conocimiento. Hay tres países de Africa que importan el 70% del cacao pero no tienen ningún impacto en su valor mundial. Bélgica, Holanda y Suiza no tienen cacao pero manejan la economía del chocolate".