Comenzó el desayuno de la Coviar con Alberto Fernández como protagonista

El desayuno de la Coviar es él momento político por excelencia de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Este año, a pesar de no haber Acto Central ni celebraciones populares como ocurrió históricamente, el evento contará con la presencia estelar del presidente, Alberto Fernández, quien brindará un discurso.

Será la primera visita de Fernández a Mendoza como presidente, justo en un momento de notoria tensión dentro de las filas del Gobierno nacional, que no atraviesa sus mejores semanas.

A diferencia de los últimos años, el evento no se realizará en el Park Hyatt Mendoza a la par del Carrusel (que este año no tendrá lugar), si no que hará en las instalaciones del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ubicado en Luján de Cuyo.

Además del Presidente, del desayuno participará el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, junto a los empresarios más importantes del mundo vitivinícola.

El evento comienza a las 10 de la mañana, con el foco puesto en la “Visión Estratégica de la Vitivinicultura Argentina”.

Seguí en vivo el desayuno de la Coviar