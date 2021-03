Otra colega le pide al juez Hornos que renuncie a la presidencia de Casación

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ángela Ledesma le reclamó hoy a su colega Gustavo Hornos que renuncie a la presidencia del máximo tribunal penal del país porque se “ha generado un quiebre en la necesaria confianza que debe existir entre los jueces del cuerpo y su presidente”, según el texto al que accedió Télam.



El pedido, que se suma al que ya había formulado el magistrado Alejandro Slokar, se dio luego de la crisis que se desató al interior de la Cámara de Casación luego de que se conociera que Hornos visitó al menos en 6 oportunidades a Mauricio Macri en la Casa Rosada cuando todavía era presidente.

El pedido llega luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, apuntara ayer en su alegato, en el cual embistió a la Justicia, contra el propio Hornos, preguntando de manera retórica si el magistrado seguiría en Casación luego de que se conocieran las visitas a Macri.

Ledesma detalló en la nota que le envió a Hornos que ya el 19 de febrero le había hecho saber que aquellas visitas a la Casa Rosada –detectadas y difundidas por el diputado oficialista Martín Soria- “implican una cuestión ética insoslayable de significancia institucional que resultan violatorios del Código Iberoamericano de Ética Judicial”.

En dicha ocasión, -recordó- también le transmitió su “preocupación en torno a las dudas generadas sobre su imparcialidad, independencia, responsabilidad institucional, integridad, transparencia y prudencia; con un fuerte –e inmensurable- impacto en todo el cuerpo y la trascendencia que ello reviste por tratarse de un juez que además preside” la Casación.



Ledesma refirió también que el 26 de febrero, junto con el juez Slokar, le solicitaron por escrito a Hornos que convocara a un Acuerdo General “en atención a la incidencia que tales hechos tienen en razón del cargo que ocupa”, sin que esa iniciativa hubiera recibido respuesta alguna hasta la fecha.



También puso por escrito que el presidente de la Sala IV del máximo tribunal penal, Mariano Borinsky, le había solicitado verbalmente que convocara a un Acuerdo General para abordar la cuestión, sin obtener respuesta.

"A ello se suma que recién hoy se dio a conocer el resumen del Acuerdo de Superintendencia celebrado el día 18 de febrero pasado, en el cual no consta que usted informó sobre dichas circunstancias (por lo cual el Secretario se vio obligado a incorporar una nota luego del resumen con una mínima referencia al tema), lo cual constituye una irregularidad imposible de tolerar”, le escribió Ledesma a Hornos.



“Todos estos hechos me llevan a poner de manifiesto que en su carácter de presidente ha generado un quiebre en la necesaria confianza que debe existir entre los jueces del cuerpo y su presidente. Este motivo constituye un impedimento para que me represente institucionalmente, razón por la cual le solicito la renuncia al cargo de presidente de la Cámara”, concluyó.



El primer pedido de renuncia a Hornos se lo había formulado el juez Slokar, vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal, durante el acuerdo de superintendencia del máximo tribunal penal del martes pasado y lo dejó asentado luego por escrito tras constatar que las explicaciones ofrecidas por Hornos en la reunión anterior no habían quedado plasmadas en el acta del encuentro, según pudo reconstruir Télam.



En la anterior reunión de acuerdo entre el presidente de Casación y los titulares de las distintas salas, Hornos había reconocido sus visitas a Macri en la Casa Rosada y había dicho que respondían a una relación "social" que tenía con el mandatario, que lo llamaba para consultar temas "genéricos" vinculados con política judicial.



"Me dirijo a usted, una vez más, en razón de los acontecimientos de relevancia pública que lo vinculan, sus expresiones brindadas durante el Acuerdo de Superintendencia pasado y, a partir del Acuerdo de la fecha, las subsiguientes omisiones en la información de su reseña, a fin de apelar a su responsabilidad para presentar su dimisión al cargo de presidente que reviste", le reclamó Slokar a Hornos en el texto al que accedió esta agencia.



En la misma misiva, Slokar sostuvo que la renuncia era una forma de "resguardar del mejor modo la representación del cuerpo y el gobierno de la jurisdicción" y afirmó que, al menos desde su punto de vista, la actitud de Hornos "compromete irreversiblemente la confianza del mandato con el que fuera honrado".



El planteo llegó luego de que el presidente de Casación también dejara de responder a oficios que le habían enviado algunos de sus colegas para hacerle saber su disconformidad con las explicaciones ofrecidas .



Las explicaciones que Hornos dio a 4 de sus colegas –los presidentes de sala- para que las trasladaran a los siete restantes integrantes del tribunal generaron molestias en algunos de los jueces de Casación, quienes luego le manifestaron sus reproches por carta: una estaba firmada por Ledesma y otra por los jueces de sala II Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.



La información sobre las visitas de Hornos a la Casa Rosada, que ya devino en una denuncia penal y en otra ante el Consejo de la Magistratura, surgió de los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada a obtenidos por la ONG "Poder Ciudadano" tras un largo reclamo.