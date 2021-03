Formosa: la concejala que denunció a Insfrán, herida en las protestas

Gabriela Neme, la concejala formoseña que fue detenida semanas atrás luego de denunciar al Gobierno de esa provincia por las condiciones inhumanas de los centros de aislamientos, fue una de las personas agredidas este viernes en la brutal represión policial ocurrida durante las protestas.

Mi hijo fue lesionado en el lugar de su cirugía de riesgo. @insfran_gildo sos el directo culpable de toda la lesión recibida al pueblo, dictador pic.twitter.com/XjnXgY6txl — Gaby Neme (@gabrielaneme) March 5, 2021

Así se maneja @insfran_gildo. Nos lastimaron pero la violencia no va a callar nuestro grito de libertad. Hoy estoy mas fuerte que nunca para seguir poniéndome del lado de la gente. #NoNosCallamosMas #FormosaLibreYA #RenunciaInsfran pic.twitter.com/D14ODhIMPS — Gaby Neme (@gabrielaneme) March 5, 2021

Formosa vive momentos de mucha tensión debido a los enfrentamientos entre los manifestante y la Policía, cerca de la Casa de Gobierno de esa provincia. El motivo del reclamo fue la decisión del Gobierno de regresar a la Fase 1, debido a 22 nuevos casos de coronavirus.

La violencia en las calles de la capital formoseña dejó como saldo heridos y detenidos. Entre los más afectados se encuentra la concejala, quien también se lamentó porque su hijo fue alcanzado por balas de goma. “Estoy muy dolorida”, le dijo a TN la funcionaria local.

Asimismo, en su cuenta de Twitter cargó contra el gobernador: “Fue lesionado en el lugar de su cirugía de riesgo. Gildo Insfrán sos el directo culpable de toda la lesión recibida al pueblo, dictador”, manifestó en la red social junto a una foto de su hijo.

Durante la represión también fue detenida la periodista Julieta González, que fue trasladada hasta la comisaría primera de la capital provincial. Apenas se enteró de la noticia, el concejal Miguel Montoya fue hasta el lugar para verificar en qué estado se encontraba la mujer.

La profesional de 25 años, comentó: “Me encuentro detenida, estoy temblando pero no me leen mis derechos ni me dicen cuál es el motivo por el que estoy demorada. Me encontraba tomando fotos y les pedía a los policías que cesen la represión. Un policía me tomó del pelo y luego llegaron dos mujeres. Me dijeron que me iba a arrepentir de lo que estaba haciendo”.

Agregó que vio violencia institucional sin precedente: “Vi como policías le pateaban la cabeza a chicos”. Y contó que su madre también fue detenida por los efectivos policiales.