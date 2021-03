Un exkirchnerista develó el proyecto secreto de Cristina para Máximo Kirchner

El exministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, criticó con dureza al gobierno del Frente de Todos y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Tenemos un sistema político en función de los intereses de su familia", aseveró Randazzo y lamentó el rol que cumple Alberto Fernández.

“Hay un sistema político armado en función de los intereses de una familia, por eso Alberto es presidente y en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que no tiene ninguna historia en la provincia”, aseveró Randazzo apuntando también contra Axel Kicillof.

“Cuando en 2015 pretendíamos ir a una PASO, el sentido era que hubiera un candidato legitimado; sin embargo, esa PASO fue negada por decisión de Cristina. Yo me preguntaba si lo había hecho equivocadamente o no, pero creo que es parte de la filosofía de este proyecto, porque tienen un proyecto político familiar, por eso no permiten un proceso de legitimación de cualquier dirigente, municipal, provincial o en el gobierno nacional”, manifestó deslizando el plan de continuidad que Cristina ve en su hijo Máximo Kirchner.

En ese sentido, se mostró contrariado con el modo en que se forjó la candidatura de Alberto Fernández sin que existieran PASO para dirimir candidatos. "En 2019 lo eligen a Alberto Fernández sin proceso de legitimación, lo anuncia Cristina, cuando lo que necesitamos en Argentina -que es presidencialista- es un presidente fuerte, con poder político, para poder transformar la realidad”, subrayó.

Randazzo calificó a la presidencia de Alberto Fernández como “un gobierno viejo a un año y pocos meses de gestión” y reconoció que es muy difícil que mejor en las condiciones actuales. “Hay un loteo generalizado que no permite tener una gestión exitosa. Eso significa que no se pueden resolver los problemas de la sociedad”, lamentó.

"Yo sueño con un frente nacional, con expresión de las principales provincias. Para eso hay que tener candidatos en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba y Capital. Hay un montón de dirigentes muy importantes, independientes de las fuerzas políticas y de la sociedad que podrían sumarse”, destacó ante los militantes que lo seguían en el Zoom y dejó claras sus intenciones de jugar en los próximos comicios.

“Hay una gran posibilidad de que finalmente la sociedad, desencantada con el macrismo y desilusionada con este gobierno, elija otra cosa. Hay que pensar en una tercera vía y ese es un gran desafío que tenemos por delante. Ver si podemos romper esa polarización, que tanto daño nos ha hecho, ver cómo nos transformamos en una alternativa de poder para mejorarle la vida a la gente”, concluyó.