Preocupante: un falso vacunado pone en jaque la precisión del listado oficial

Mauricio Esteban Pinto es director de Asuntos Ambientales de Fiscalía de Estado. Ayer por la tarde se llevó una incómoda sorpresa cuando descubrió que su nombre figuraba en el listado de vacunados que entregó el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, en la Legislatura. Revisó el DNI y, efectivamente, era el suyo. El problema es que nunca recibió ninguna dosis por lo que habría un error o alguien se vacunó en su nombre.

El momento en que abrieron las listas en la Comisión de Salud.

El listado fue presentado en formato papel luego de que presentara un pedido de informes el senador Marcelo Romano. La nómina incluía 25.685 nombres entre los que aparece el funcionario de Fiscalía de Estado.

Pinto ha ocupado distintos cargos técnicos En el Departamento General de Irrigación y en 2014 fue adscripto a la Dirección de Asuntos Ambientales de Fiscalía de Estado. En diálogo con MDZ reconoció que está preocupado por lo ocurrido y dejó expuesto su mayor temor: que en el futuro no lo vacunen porque figura como vacunado en los registros oficiales.

"La verdad es que fue muy doloroso encontrar mi nombre ahí. Me sentí muy mal por muchas causas. Por un lado, porque yo tuve covid con neumonía y la pasé mal. Es un tema que me sensibiliza y no fue agradable. Pero me preocupa que en el futuro me dejen excluido porque aparezco como vacunado", subrayó.

Su caso ha sido tomado por el PJ como un ejemplo de la falta de transparencia de la lista presentada por el gobierno en la Legislatura. Al respecto, Pinto aclaró que no sabe si su caso es el único o no, pero que hará una presentación en el gobierno pidiendo que se rectifique.

Mauricio Pinto, un trabajador de Fiscalía de Estado que nunca fue vacunado, aparece en la lista trucha que mandó el Gobierno.



Es solamente otra muestra del listado apócrifo de Suarez. Es un papelón! Muestren los datos reales!! pic.twitter.com/w8CA9pW0rI — Lucas ilardo (@lucasilardo) March 4, 2021

"Voy a hacer una presentación en el Gobierno pidiendo que rectifiquen la lista y que determinen por qué mi nombre y mi DNI aparecen ahí. Tienen que determinar qué pasó y corregirlo", aseveró.

Pinto aclaró que no se trata de un homónimo porque el DNI que figura es el suyo y reconoció que pueden haber ocurrido muchas cosas, pero lo importante es que desde el Ejecutivo aclaren cómo fue que su nombre terminó en el listado.

"Puede ser que se hayan mezclado listas de tratados covid en OSEP y los vacunados. No sé. Quizá yo no sea el único o si. Se tiene que determinar todo eso", manifestó.

Si bien es funcionario en Fiscalía de Estado, donde se desempeña como Director de Asuntos Ambientales, aclaró que la presentación la hará a título personal como ciudadano. "Me preocupa mi situación. Hemos vivido recluidos, confinados en las casas, sin poder viajar y yo no me voy a poder vacunar", subrayó. "No se si hay más nombres equivocados en la lista pero yo no me vacuné y tienen que sacarme", finalizó.

Según los registros que presentó el ministro de Gobierno Víctor Ibañez en la Legislatura, Pinto figura como vacunado con la primera dosis el 10 de febrero, algo que el funcionario de Fiscalía de Estado desmintió.