El explícito pedido de Julio Cobos a María Eugenia Vidal

El senador mendocino Julio Cobos aseguró que le gustaría que María Eugenia Vidal encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, dado que su figura “relevante” es “la única” que podría “hacerle frente al oficialismo” en ese distrito.

Para el exvicepresidente, la principal batalla durante las elecciones legislativas de este año será el territorio bonaerense, especialmente en el conurbano. “Vamos a poner en la mira a la provincia de Buenos Aires, donde la figura de María Eugenia Vidal pasa a ser muy importante. Aunque se habla que pueda saltar la valla y volver a la Ciudad de Buenos Aires, no veo una figura de tanta relevancia para hacerle frente al oficialismo en la Provincia”, manifestó en el programa +Realidad, del canal LN+.

Reforzando ese explícito mensaje para la exgobernadora, Cobos recordó que la provincia de Buenos Aires “es un distrito complicado, por lo que todos tenemos que ayudar a ganar la elección y me parece que ella es muy importante para ese objetivo”.

“Si me hubiera hecho caso cuando sugerí que tenía que desdoblar la elección en 2019, quizás hubiera sido gobernadora nuevamente. ‘Ya era tarde’, fue la respuesta que recibí en ese momento”, recordó el senador sobre su presunta conversación con el equipo de Vidal en plena campaña electoral.

De todas formas, señaló que “la ciudadanía casi siempre se inclina por la oposición” en las elecciones legislativas, salvo que el gobierno de turno “tenga una muy buena gestión”, lo que a su criterio no es el caso del actual Gobierno: “La economía no está en su mejor momento, la emergencia sanitaria no ha sido bien llevada ni antes ni ahora. Por eso, en épocas de crisis, la gente se exalta y va canalizando su enojo en algún sector de la oposición”.

En otro orden, Cobos se refirió al controvertido proyecto impulsado por un sector del Frente de Todos para crear una comisión bicameral que vigile el accionar de jueces y fiscales: “Es claramente sortear un procedimiento constitucional poniendo un cuchillo en la panza a los jueces para que actúen de acuerdo a lo que el oficialismo quiere. Con eso buscan la impunidad de un montón de procesos judiciales que están siendo investigados, desde la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) hasta ministros, secretarios y empresarios cómplices”.