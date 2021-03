Alberto: "Que haya una parte del país tan desigual no me hace feliz"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que cuando el Gobierno nacional lleva "al interior de la patria, y al norte particularmente, más acceso a bienes y servicios que necesitan" está "generando igualdad", y exhortó a "construir las condiciones necesarias para que el pueblo viva con la dignidad que se merece".



Lo aseveró al encabezar en la Casa de Gobierno de Santiago del Estero la firma de convenios de obras y acuerdos para esa provincia.



"Cuando nosotros estamos llevando al interior de la patria, y al norte particularmente, más acceso a bienes y servicios que necesitan, solo estamos generando igualdad", dijo Fernández.



Fernández remarcó que el agua "es un derecho humano y no debería ser un privilegio, y mucho menos un privilegio de pocos", en relación al acto que encabezó en la localidad de Amamá, en el departamento Mariano Moreno, por el inicio de la obra hídrica del Nuevo Canal de la Patria, que beneficiará a más de 300.000 habitantes, y sostuvo la idea de que "el agua potable llegue a todos lados".



"Veníamos en helicóptero y (el gobernador santiagueño) Gerardo (Zamora) me mostraba como las tierras más fértiles tenían canales de riego del río Salado para abastecer a esas tierras sin agua", graficó el presidente.



"Los que disfrutamos en esas grandes ciudades de un buen edificio o un negocio o shopping que se abre no nos ponemos a pensar en las carencias que muchos tienen", expresó Fernández. Y consideró que "hay una mirada muy sesgada" en donde "el agua, la salud o la educación está en una parte de la Argentina y el resto ve como se las arreglan".



Fernández advirtió que no se debería "discutir esto", porque "en el siglo 21 las asimetrías y los desequilibrios se tienen que moderar".



"Que haya una parte del país tan desigual no me hace feliz", refirió Fernández, y destacó que hacer "obras pública, infraestructura escolar, hospitales, apoyo a los clubes de barrio y más turismo es llevar igualdad".



"Seré muy feliz el día que cada uno de nosotros pueda estudiar, trabajar, desarrollarse y morir en el lugar donde nació, porque cuando eso pase diré que estamos en un país más justo", completó.



Por ello abogó por "no llevar a la gente a las universidades, sino llevar las universidades a la gente", para que los ciudadanos "puedan desarrollarse en el lugar donde están. Ahí vamos a haber hecho un país más justo".



Por ello, además, exhortó a "ser capaces de construir las condiciones necesarias para que nuestro pueblo viva con la dignidad que se merece".



Fernández estuvo acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo.



Por la provincia estuvieron el gobernador Zamora; el vicegobernador Carlos Silva Neder; la presidenta Provisional del Senado nacional y exgobernadora, Claudia Ledesma Abdala; los ministros de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, y de Obras Públicas, Argentino Cambrini, y la intendenta de la capital provincial, Norma Fuentes.



En la primera actividad en la provincia, en Amamá, Fernández planteó la necesidad de ocuparse de los argentinos que "hay en cada rincón del país" para que "puedan desarrollarse, trabajar, crecer y estudiar".



Fernández señaló allí que "para los que piensan que Argentina es solo el centro del país, tienen que entender que aquí, en el interior, viven argentinos y argentinas que necesitan un mejor país".



"En cada rincón del país hay argentinos y argentinas que tenemos que ocuparnos, para que cada uno de ellos, viva donde viva, pueda vivir cómodo, puedan desarrollarse, trabajar, crecer, estudiar", puntualizó el primer mandatario.



"El país no es solo el centro, donde vive la gente en comodidad, ese no es el país que quiere la inmensa mayoría de los argentinos y no es el país que no quiere Gerardo ni yo", subrayó.



Y apuntó: "Siempre es lindo venir a Santiago del Estero, me pone feliz porque vivimos en una Argentina desigual y esta obra va permitir llevar agua a 300.000 personas, y eso es lo mas importante y es la Argentina federal que queremos".



Zamora manifestó su alegría de contar con la presencia del Presidente "para dar inicio a esta obra hídrica, firmar convenios por más obras para los santiagueños e inaugurar el estadio único".



Los técnicos de la obra explicaron que el nuevo Canal de La Patria tendrá 180 kilómetros de canal impermeabilizado con revestimiento de hormigón, que se hará en paralelo al canal existente, el cual tenía pérdidas y no estaba revestido, lo que impedía el normal recorrido del agua.



El Canal empezará en Santos Lugares y en la toma de Río Salado; se bifurcará en el kilometro 43, a la altura de 9 de Julio; y terminará en el kilómetro 178, en Quimili. La obra llevará 30 meses de ejecución. Estuvieron también De Pedro, Katopodis y Cambrini.



Sobre el estadio de fútbol, dijo que "para los santiagueños es un orgullo" esa obra y se preguntó "por qué no iba a tener el derecho de contar con un escenario así, dónde estaba escrito eso".



Para Fernández, servirá "para un movimiento turístico importante" cuando regresen el público a las canchas y deseó que "ojalá se abra el fútbol al interior del país".



El estadio, totalmente cubierto, tiene capacidad para 28.000 espectadores, está ubicado en un predio de 20 hectáreas en la ribera del río Dulce, sobre la avenida Diego Armando Maradona, entre Avenida Núñez del Prado y el puente carretero, que une a Santiago del Estero y La Banda.



El 26 de marzo se jugará allí el primer partido internacional, entre Argentina y Uruguay, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.