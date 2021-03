Para Alfredo Cornejo "cada vez tiene más sentido" una Mendoza independiente

Una vez más el diputado nacional Alfredo Cornejo volvió a darle fuego a la idea de una Mendoza independiente. "Empieza a tener cada vez más sentido la idea de separarse del país si se sigue en esta dirección", subrayó y remarcó que otras provincias como Córdoba también cuentan con movimientos que van en ese sentido.

"Si el país no va hacia lugares más sensatos en materia económica, todos los sectores productivos están teniendo la sensación de que producen mucho más de lo que se llevan, que contribuyen al país mucho más de lo que se benefician del país", explicó y puso como ejemplo del problema a la provincia de Formosa.

"Esa solidaridad uno la entiende, pero que Formosa esté financiada con el 93% de los recursos nacionales no le da ningún incentivo a Formosa para generar recursos propios", señaló.

"Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba, son dirigentes del sector privado que creen que la Argentina los contagia, que de nada vale hacer las cosas bien en las provincias porque las condiciones macroeconómicas se imponen. En ese contexto, hay gente que plantea autonomizarse", explicó el exgobernador en diálogo con el periodista Edi Zunino.

Además, el legislador nacional se quejó de que "Mendoza está siendo cada vez más perjudicada" y se refirió a la parálisis de la obra de Portezuelo del Viento por los planteos interminables en el Coirco. " Le frenaron una obra que es de financiación de la provincia todavía no se puede explicar por qué la frenaron. Veníamos a contribuir en energía a la Argentina y nos ponen trabas todo el tiempo", lamentó.

Por último, Cornejo aclaró que la idea de una Mendoza independiente no es viable en términos constitucionales pero parece una salida cada vez más sensata. "Un periodista me dijo de si los del Mendoexit tienen razón. Le dije que la constitución es de una federación, no de una confederación, con lo cual uno se puede ir. Pero empieza a tener cada vez más sentido la idea de separarse", aseveró.