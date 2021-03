"Gracias por los servicios prestados": Alberto Fernández le aceptó la renuncia a Losardo con un seco mensaje

El presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia como ministra de Justicia a Marcela Losardo, su amiga y colega que se fue del Gobierno "agobiada". El Presidente le aceptó la salida antes de que pueda ser nombrado oficialmente su reemplazante, Martín Soria, por lo que el cargo quedará vacante por algunos día. Es que Soria debe renunciar antes o pedir licencia del cargo de diputado nacional.

El Decreto en el que se le acepta la renuncia tiene un seco mensaje, que puede dar para connotaciones políticas luego del tránsito que tuvo Losardo en los últimos tiempos dentro del Gobierno. "Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo", dice el mensaje firmado por Fernández.

Hay que recordar que Marcela Losardo es de las pocas amigas que el presidente tenía en su equipo. Fueron colegas y compartieron estudio de abogados. La ahora ex ministra no compartía, según aseguran, la visión extrema de un sector del kirchnerismo sobre el Poder Judicial y muchos interpretaron que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refería a ella, entre otros, cuando hablaba de "funcionarios que no funcionan" o cuando mandó a "laburar de otra cosa" a los mismos.

Ahora Losardo no es más ministra y esperará a que se trate su pliego en el Senado para ser embajadora ante la Unesco.

Junto con Losardo se fue también la secretaria general de Justicia y Derechos Humanos, Laura Marcela Marrazzo.

El decreto completo

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 170/2021

DCTO-2021-170-APN-PTE - Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 17/03/2021

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la doctora Marcela Miriam LOSARDO (D.N.I. N° 12.549.883) al cargo de Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

ARTÍCULO 2°.- Agradécense a la funcionaria renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 18/03/2021 N° 16176/21 v. 18/03/2021