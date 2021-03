Mientras Vidal dilata su definición, crecen las chances de Santilli como Plan B

A medida que se va dilatando la definición de María Eugenia Vidal respecto a ser candidata de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, crecen las chances del plan B del PRO: la mudanza del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, a la provincia de Buenos Aires.

Si bien es cierto que Horacio Rodríguez Larreta todavía se inclina por la postulación de la ex gobernadora y no quiere prescindir de su mano derecha en CABA, lo concreto es que Santilli, por las dudas, “hace precalentamiento” por si debe salir a la cancha bonaerense, más allá de su intención de competir en 2023 por la gobernación.

Por este motivo sigue teniendo en su agenda actividades vinculadas a la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses ha cruzado varías veces la General Paz para mostrarse en el distrito que gobierna Axel Kicillof. Compartió asados y actos con intendentes del PRO y referentes territoriales y participó en la entrega de patrulleros que han quedado en desuso en CABA para municipios que gobierna su fuerza política. La última movida fue en General Pueyrredón donde administra el municipio Guillermo Montenegro.

En la jornada de ayer hizo otro gesto en esa dirección: recibió en el centro de monitoreo porteño del Ministerio de Seguridad a los dirigentes de origen peronista que se han incorporado al espacio Hacemos en la Tercera Sección Electoral. Este armado es impulsado por el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y su jefe de gabinete, Diego Kravetz. Participaron del encuentro el ex jefe de gabinete de Lomas de Zamora, Guillermo Viñuales, el ex secretario de Seguridad de esa comuna, Héctor Corrado. Ambos referentes rompieron con el intendente de esa localidad Martín Insaurralde ante su fuerte compromiso con Máximo Kirchner y La Cámpora. También estuvieron presentes Walter Di Giuseppe de Quilmes, Pedro Machado, secretario general del gremio de empleados de comercio de Avellaneda, Mario Kanashiro, ex funcionario de Julio Pereyra en Florencio Varela y Facundo Prieto, ex concejal de Esteban Echeverría. La mayoría de ellos vienen del peronismo, luego recalaron en Consenso Federal de Roberto Lavagna y fueron candidatos a intendentes en sus distritos.

La idea de Grindetti y Kravetz es que este armado territorial con peronistas no K termine compitiendo dentro de Juntos por el Cambio con los llamados “sin tierra”, referentes del PRO en los territorios dominados por el Frente de Todos.

Volviendo a Santilli, su probable candidatura en la provincia de Buenos Aires hace ruido en todo los sectores. En el larretismo consideran que es el dirigente del espacio que mejor mide aunque prefieren tenerlo hasta el 10 de diciembre de 2023 en la vicejefatura y en el Ministerio de Seguridad porteño. En cambio los intendentes del PRO resisten su eventual desembarco y Jorge Macri anticipa que competiría contra él en las PASO. Paralelamente, en el entorno de los Barones del PJ más alejados del camporismo miran con simpatía una hipotética candidatura de Santilli. Consideran que ante el avance K el número dos de CABA, por su origen peronista, podría ser un candidato atractivo para poder buscar coincidencias. Esos intendentes del GBA perciben que La Cámpora los quiere reemplazar de sus cargos y no le van a habilitar una nueva reelección. En ese caso especulan con presentar listas propias y solo podrían acercarse a Santilli por su perfil PJ. No podrían imaginar ese escenario con la candidatura de Vidal.

Por ahora el responsable de la seguridad porteña sigue repitiendo que va a hacer lo que le pida Rodríguez Larreta. Pero por las dudas ya está estudiando economía bonaerense con Hernán Lacunza y la sociología del conurbano con el experto Jorge Ossona. Ha tenido contactos informales con Vidal, donde ella se mostró abierta a que recorra el territorio bonaerense y solo le pidió que no hiciera un armado propio. Desde ya que la última palabra la tiene el jefe de gobierno porteño, quien va a esperar hasta último momento la definición de la ex gobernadora. Y por las dudas Santilli entra en calor.