"Mendoza no es Formosa": el nuevo eslogan de Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo

Cada uno por su lado, tanto Rodolfo Suarez como Alfredo Cornejo se encargaron de marcar las diferencias institucionales entre Mendoza y Formosa. Cornejo lo hizo en la propia tierra gobernada por Gildo Insfrán, donde destacó que el gobernador lleva más de 25 años en el poder, mientras que en Mendoza hay instituciones fuertes y no está habilitada la reelección del gobernador. Mientras tanto, Suarez también puso el foco en ese punto en una entrevista con Infobae en la que reiteró la idea de una provincia con mayor independencia y volvió a apostar por la minería.

En Formosa el kirchnerismo, que es lo mismo que Insfrán, quiere distribuir pobreza. Estamos acá para acompañarlos, no vamos a dejarlos solos. Queremos libertad y democracia para Formosa. #FormosaLibre pic.twitter.com/o6rZy25ly3 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 17, 2021

"Mendoza es una provincia que no es Formosa, aunque no me gustan las comparaciones y esté hablando de un colega. Pero acá el empleo público no ocupa al 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes", expresó Suarez entrevistado por el periodista Sebastián Fest.

"Hay un sentimiento de mendocinidad, sí, que no pasa en otras provincias. El mendocino se siente muy orgulloso de su provincia, y Mendoza sí tiene una marca. Una marca que tiene que ver con su mayor institucionalidad", adhirió pero aclaró que no es viable pensar en un MendoExit no solo por lo legal sino porque la provincia depende en gran parte de la coparticipación nacional.

"Yo me acercaría más a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos. Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile", se animó a esbozar el mandatario.

Y en ese contexto, dijo que sería importante reflotar el tema de la explotación de la minería. "Es impresionante la riqueza que tenemos en el sur de la provincia, en oro, en plata...", remarcó.

"Si somos tan mendocinos y nos queremos independizar, creamos que podemos hacer las cosas bien como en tantos lugares del mundo. Yo voy a escribir un libro sobre esto, porque no lo puedo entender. Una explotación minera que genera 3.000 empleos en forma directa consumiría apenas el agua que consumen 70 hectáreas de viñedos", señaló.

"En el sur de la provincia hay oro hasta en veta. Impresionante. Justo del otro lado de la cordillera hay minas en Chile en las que trabajan 14.000 personas. Lo están haciendo por túneles, van a terminar sacando la de Mendoza... Obviamente es un chiste, pero tenemos que plantearnos una alternativa de desarrollo de Mendoza", finalizó sobre ese tema.