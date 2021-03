El Gobierno analiza suspender los viajes de egresados al exterior

La Dirección Nacional de Migraciones amplió hoy la denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue la presentación de test PCR irregulares por parte de turistas argentinos que regresan del exterior, mientras que las autoridades sanitarias aconsejan suspender viajes de egresados y prometen "endurecer" los controles a quienes deban cumplir con la cuarentena posterior a la llegada a Ezeiza.

Tanto las medidas judiciales como las recomendaciones sanitarias fueron confirmadas por autoridades nacionales y tienen como origen la detección de diversas irregularidades en las declaraciones juradas de turistas y las sospechas por el caso del vuelo del pasado 11 de marzo -proveniente de Cancún, México-, en el que se detectaron 44 pasajeros positivos de coronavirus que, sin embargo, habían presentado test con resultado negativo al embarcar.



Según se pudo reconstruir, la cronología de los hechos se remonta a fines de diciembre de 2020, cuando la Dirección Nacional de Migraciones inició una auditoría que detectó una serie de inconsistencias en los documentos presentados por argentinos que regresaban al país.



Entre otras irregularidades, se encontraron pasajeros que presentaban el mismo PCR y algunos otros que, a la hora de completar y subir los archivos correspondientes al análisis, incorporaban "facturas de compañías de telefonía celular o menúes de bebidas".



Así, el organismo dependiente del Ministerio del Interior se presentó ante el juzgado federal de Sebastián Casanello para que se investigue el "delito de acción pública por la presunta falsificación de pruebas PCR".



El pasado fin de semana el vuelo proveniente de la Riviera Maya encendió nuevas alertas al detectarse 44 positivos entre 217 pasajeros, superando por mucho el promedio de positividad del 1% que se detecta habitualmente en los aeropuertos.



Según se explicó, la madre de uno de los jóvenes se comunicó con las autoridades la Dirección de Migraciones y explicó que ellos habían contratado un servicio ofrecido por la agencia Moon Travel que ofrecía realizar los PCR de los chicos en el hotel de Cancún.



El análisis de resultado "negativo" había sido realizado en el Laboratorio Marbú Salud S.A. pero -según se denuncia- el mencionado efector de salud no existe en el domicilio consignado y "las autoridades mexicanas no la reconocen como sujeta a los organismos de control".



Paralelamente a la denuncia penal, ayer el Ministerio de Turismo inició un sumario a la agencia Moon Travel al detectar diversas irregularidades en los trámites administrativos, informaron fuentes de esa cartera.



Los voceros explicaron que la mencionada empresa no declaró ante el Ministerio los prestadores con los que iba a operar en el 2020, ni tampoco cargó en el sistema aplicativo los viajes a Cancún ni presentó a los padres el comprobante de la cuota cero, la primera que pagan los familias en este tipo de viajes.



Más allá de la situación particular de ese caso, las fuentes argentinas consideran que si bien la adulteración de resultados PCR es aún "marginal" en el concierto global relacionado con la COVID, los turistas argentinos provenientes de México son los que mayores índices de irregularidades han presentado y se evalúan "medidas" particulares respecto de ese destino.



Sobre las medidas sanitarias, además de desalentar todo viaje al exterior que no sea fundamental, las autoridades insisten en que se "endurecerán" los controles a la cuarentena que se impone a los viajantes.



En ese sentido, el Ministerio de Salud pidió a las jurisdicciones que refuercen las medidas de vigilancia y se explicó que las Fuerzas Federales pueden presentarse en los domicilios particulares para constatar el cumplimiento de la cuarentena.

Más pruebas

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, presentó hoy ante la Justicia nuevas pruebas para que se amplíe la investigación por el delito de emisión y presentación de falsas pruebas de detección de coronavirus (PCR), que fueron aportadas por la madre de uno de los adolescentes que regresó de Cancún, México, como parte de un contingente de egresados en el que se detectaron varios casos positivos de covid-19.

El organismo manifestó que la mujer aportó documentación y un certificado realizado a su hijo por una clínica médica mexicana, presuntamente contratada por la agencia turística que organiza viajes de fin de curso.

Asimismo, sostuvo que la madre del adolescente dijo que "gracias al contacto con periodistas de Cancún pude averiguar que el laboratorio que le extendió el certificado a mi hijo y sus compañeros no existe en el domicilio que figura en sus papeles, que no tiene sede y que las autoridades sanitarias no la reconocen como afiliadas a los organismos de control".