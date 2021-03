Laura Alonso descalificó a Alberto Fernández como presidente: "Es un..."

La extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, definió al presidente Alberto Fernández como un "holograma" que solo refleja una "imagen" de la investidura presidencial.

"A esta altura, el desmanejo del Gobierno es inocultable. (Martín) Soria y (Juan Martín) Mena son la punta de lanza del operativo para llevarse puesto a determinados jueces que fueron enlistados públicamente por Cristina Kirchner y Alberto Fernández", sentenció Alonso en el canal LN+, haciendo referencia al nombramiento del diputado rionegrino como nuevo ministro de Justicia.

De hecho, manifestó que el Gobierno "no pone a (Rodolfo) Tailhade porque es un impresentable, por lo que tienen que buscar uno más atildado y que parezca educadito", y resaltó que "si bien no conozco a Soria, he visto a su hermana María Emilia en acción y entiendo que es un tipo que va a ir adonde le ordenen".

A su vez, la dirigente macrista señaló que la sociedad debe "estar atenta a que el periodismo pueda ejercer su función libremente en todo el territorio argentino", como así también debe "cuidar las elecciones y mantener la ciudadanía activa".

Sobre este último punto, Alonso aseguró: "El kirchnerismo va por un cambio de régimen político. El proyecto corto es descabezar determinados tribunales para garantizar impunidad, mientras que el cambio de régimen significa que vamos a un autoritarismo competitivo".

"Hay que cuidar el proceso electoral en términos de reglas y que todos puedan competir libremente, y que se hagan cuando corresponden, con pandemia. Me preocupa todo, porque el Gobierno ha derogado tres decretos importantísimos vinculados a derechos políticos", señaló la exfuncionaria en relación a la incertidumbre que rodea la realización de las elecciones primarias en agosto y la decisión del Ejecutivo de eliminar una serie de normas sancionadas durante la gestión de Mauricio Macri que regulaba los votos por correo postal.

Siguiendo una línea muy crítica hacia el Frente de Todos, Alonso aseveró que "el Presidente es un holograma, solo una imagen de presidente", y consideró que "la lapicera la tiene Cristina, que le dice a Alberto donde tiene que firmar".