Denuncias de violencia de género ponen en jaque a tres grandes sindicatos

El sindicalismo estatal en la provincia de Mendoza ha quedado bajo la lupa por la falta de perspectiva de género puertas adentro de distintos gremios. Distintos hechos y denuncias han demostrado situaciones complejas en el interior de los sindicatos. Primero con la denuncia por abuso contra el titular del SUTE, Sebastián Henríquez, luego con las denuncias por violencia de género contra el líder de ATE Roberto Macho, y por último con la renuncia de la secretaria General de Judiciales, Adriana Domínguez.

Ayer la líder de Judiciales compartió un duro comunicado en el que denuncia que un sector de la Comisión Directiva se encargó de denostar su persona, vaciarla de poder y poner en duda su "salud emocional" y agregó que todo fue "con el único fin de opacar mi capacidad para llevar adelante el cargo".

"Un sector de la Comisión Directiva pretendió en todo momento limitar mis funciones, no dejando que cumpliera a pleno mi rol de secretaria general y prefirió seguir con prácticas que consideré ya no eran las adecuadas para los tiempos que corren, por lo que mis propuestas de trabajo no eran respetadas ni valoradas, sino desechadas e incluso ignoradas, en un claro ataque a mi conducción", manifestó Domínguez en su renuncia.

"En una sociedad en la que tanto nos cuesta llegar a lugares de decisión, mi condición de mujer no puede ser ignorada entre todas las variables detalladas anteriormente. No fue ni será un tema menor en estos tiempos, y espero que este trazo de la historia de nuestro Gremio, nos deje la enseñanza de poder darnos cuenta que hay que seguir dando pelea por una sociedad más igualitaria", concluyó en medio de una convulsión interna en el sindicato.

Pero el conflicto del gremio de Judiciales no es un caso aislado. El 6 de enero el SUTE separó del cargo a su secretario General, Sebastián Henríquez, luego de que fuese denunciado por abuso sexual. En concreto, una compañera de Henríquez en la agrupación Venceremos lo denunció por negarse a usar protección al tener relaciones sexuales y avanzar sin su consentimiento.

"Se ha dispuesto que se activen los mecanismos contemplados estatutariamente para esclarecer los hechos, teniendo en cuenta los criterios de celeridad, rigurosidad y los mecanismos democráticos de nuestra entidad. En este sentido, se pondrá en marcha la Junta de Disciplina", explicaron desde el sindicato docente en ese momento y desde entonces Henríquez quedó marginado del cargo.

Mientras tanto, en ATE también existen denuncias por violencia de género contra el secretario General Roberto Macho. En concreto, cinco mujeres de la Intersindical de Mujeres de Mendoza lo denunciaron por acoso, violencia y hostigamiento.

"Queremos poner en conocimiento de la sociedad en general, solidarizarnos, y dar todo nuestro apoyo, a las cinco compañeras miembras de la Comisión Directiva Provincial de ATE Mendoza, integrantes del Departamento de Mujeres de ATE y CTA Autónoma, que en el 12/03/2021 realizaron una denuncia penal contra el Secretario General Roberto Macho por amenazas y por violencia de género e institucional", expresaron desde la Intersindical.

En concreto, denuncian comentarios misóginos, discriminatorios y maltrato verbal y psicológico. Además, agregan que existieron directivas violentas y discriminatorias, así como también hechos de hostigamiento, maltratos y amenazas.

Por su parte, Roberto Macho desmintió las denuncias y dijo que se trata de maniobras políticas para desprestigiar su conducción. "Estamos muy dolidos porque después de 8 años, compañeras que trabajan con nosotros recién ahora denuncian hostigamiento y violencia. No tenemos nada formal, más que una denuncia manifestada por amenazas en los diversos medios y redes”, expresó Macho.

“No es hostigamiento que tengas que venir a trabajar y cumplir una carga horaria. Más allá de esto, decidieron meterse en un espacio conformado por gente del PJ y la Izquierda para salir a denunciar desde allí mismo. En realidad se trata de denuncias falaces emitidas como maniobras político-partidarias para desprestigiar el notable crecimiento que tiene nuestra entidad sindical", subrayó.