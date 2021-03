Pese a la baja de Romero Feris, Espert y López Murphy insisten con su alianza

El impacto político del principio de acuerdo de Ricardo López Murphy con José Luís Espert y Javier Milei empezó a generar toda clase de especulaciones sobre la continuidad de la construcción de ese espacio. Se sabe que gran parte de los simpatizantes y la dirigencia de Juntos por el Cambio se indignan con esta movida porque consideran que es funcional al Frente de Todos porque divide el voto opositor. Por eso no llamó la atención que José Antonio Romero Feris decidiera bajarse de la foto seducido por la propuesta de integrarse a JxC en Corrientes con el Partido Autonomista Nacional.

En las últimas horas circuló el rumor de que esa deserción podría afectar a López Murphy y Espert al perder la personería del partido nacional de Romero Feris, como les ocurrió en 2019 con Alberto Assef y UNIR. Sin embargo, en la coalición de centro derecha aseguran que cuentan con el Partido Demócrata, Avanza Libertad, Republicanos Unidos y Valores para mi país de Cynthia Hotton. También dicen que han logrado negociar con el ex legislador provincial para sumar Unión Celeste y Blanco, agrupación que le sirvió a Francisco De Narváez en las legislativas de 2009 y a Roberto Lavagna las últimas elecciones presidenciales.

De todas formas, la coalición aún no está cerrada. López Murphy puso una condición ineludible: que Espert, Milei y Luis Rosales acepten el compromiso de definir las candidaturas en CABA y en la provincia de Buenos Aires mediante las Primarias Abiertas. Si se firma ese contrato es muy posible que se concrete el acuerdo que le quita el sueño a los cambiemitas y entusiasma al oficialismo. No cabe ninguna duda que desde JxC intentarán seguir operando para desarticular el armado de la derecha. Para eso cada vez va a cobrar más protagonismo el economista Roberto Cachanosky para traccionar votantes que miran con simpatía a esa coalición. Se vienen duras internas y cuestionamientos.

En el PRO aseguran, aunque no tienen pruebas concretas, que este armado electoral es facilitado y financiado por el Frente de Todos. Obviamente, los liberales y conservadores desmienten categóricamente esas acusaciones. Sea como fuere, todo parece indicar que la PASO más atractiva puede darse en la Ciudad de Buenos Aires donde López Murphy enfrentaría a Milei para ver quien encabeza la lista de diputados nacionales de este espacio. Sería una competencia que generaría expectativa entre propios y extraños. Dos figuras mediáticas y muy instaladas en el distrito porteño.

La principal interesada es Patricia Bullrich ante la chance de perder votos que vayan a la coalición derechista. En su entorno no saben bien que rival la favorecería. López Murphy tiene prestigio y trayectoria entre los mayores de 40 años porque hace muchos años que no compite electoralmente. En cambio, Milei ha logrado inserción y popularidad entre los jóvenes, un activo que no suele caracterizar a los cambiemitas. Además, su discurso anti política puede atraer a sectores medios y medos bajos disconformes con toda la dirigencia.

Tal es así que la ex ministra de Seguridad ha tenido gestos de acercamiento al economista y hasta han compartido una comida. La cortesía entre ambos buscó en primera instancia un “pacto de no agresión” entre ambos. Pero cerca de Bullrich confiesan que les gustaría seducirlo para incorporarlo en segundo lugar si es que Horacio Rodríguez Larreta decide armar su propia lista para enfrentarse en las PASO. No es nuevo que en el oficialismo porteño no están muy cómodos con la candidatura de la presidenta del PRO.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires nadie duda respecto a que el favorito es Espert para liderar la nómina de diputados, salvo que desde el Partido Demócrata convenzan a López Murphy para que juegue en territorio bonaerense. Por ahora el ex ministro de Economía se muestra más entusiasmado por jugar en CABA. Por eso el economista que compitió en 2019 empieza a ser el gran inconveniente para JxC en el principal distrito del país, donde encima no le sobran los votos para equiparar el peso del peronismo en el conurbano. Por ahora confían en que haya PASO y que ante un previsible triunfo del FTD muchos de sus votantes se asusten antes de las generales y cambien el sufragio a su favor.