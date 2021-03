Suarez dijo que las vacunas debe proveerlas la Nación y habló sobre la apertura internacional del aeropuerto local

En el marco de un evento en el que la bodega Familia Bianchi presentó un especial vino de corte de alta gama, denominado IV Generación; y en el que participó como invitado el gobernador Rodolfo Suarez, el mandatario provincial dialogó con periodistas presentes y uno de los temas fue el progreso de la inoculación de la vacuna para prevenir el contagio de coronavirus.

"La vacunación en la provincia no viene lenta. Napoleón decía: 'Vístanme despacio, que estoy apurado'. Lo lento tiene que ver con la calidad, con la responsabilidad. Ahora hemos acelerado el tema, pero también estamos midiendo que las vacunas son dos: si colocamos una, tenemos que tener la otra. Por esto hemos estado estudiando que está pasando con el ritmo de vacunación en el país: cómo van a seguir llegando, si van a seguir llegando, cómo está el mercado mundial... porque es un mercado muy complejo. La vacuna que hoy se hace en Rusia tiene un mercado muy amplio en el mundo, que antes no lo tenía. Hay de hecho manifestaciones en Rusia que están pidiendo que no se exporten más vacunas", expresó el gobernador.

"Estos son temas muy complejos y hay que llevarlos con mucha responsabilidad. Nosotros en una semana estamos terminando de inocular todas las vacunas que tenemos", afirmó Suarez.

Con respecto al proyecto que presentaron Petri y Cornejo para que las provincias puedan comprar vacunas por su cuenta o asociadas a privados, a diferencia del pensamiento de sus correligionarios Suarez expresó que "hoy el mercado de las vacunas marca que es un bien absolutamente escaso para la necesidad que hay en el mundo. Yo pienso que es el Estado Nacional quien tiene que comprar las vacunas, porque tiene mejor poder de negociación, y tiene la plata: las provincias no tienen la misma situación".

"Con los respiradores sucedió algo similar: la provincia quería comprar, pero fue el Estado Nacional quien los compró. La responsabilidad de suministrar las vacunas es del Estado Nacional y no de las provincias. Por más que nosotros podamos, no hay mercado al cual acceder porque es muy competitivo en este momento".

Sobre las expectativas e ilusiones para el turismo en cuanto a abrir las fronteras con Chile para que puedan ingresar ciudadanos trasandinos que ya estuvieran vacunados, y los nuevos brotes de la enfermedad que se han dado en el país vecino. Suarez dijo que "lo que tiene la pandemia es justamente esta característica de ser impredecible. No se sabe cómo estaremos mañana. Estamos librando una batalla ante un enemigo que muta, que cambia, que es difícil. Por eso utilizamos la palabra 'adaptabilidad': tenemos que estar muy atentos para adaptarnos a las nuevas situaciones que se van presentando permanentemente en el mundo".

Ezeiza sigue abierto, el aeropuerto de Santiago de Chile también, y en cuanto a la pregunta sobre si se hará finalmente o no la mencionada "prueba piloto" de ingreso al país de ciudadanos inmunizados que le propuso Wado de Pedro en su reciente visita a Buenos Aires, Suarez dijo que "estamos intentado que esa prueba piloto se haga con Chile y con Bolivia, a través del aeropuerto mendocino con Santiago. Pero esto cambia semana a semana, así que está todavía en proceso de análisis".