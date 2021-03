El presidente de Ecuador insultó a Alberto y a Rafael Correa

"Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno ¿eh?. El que lo imagina no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo, no es que las tuve, las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas, no sé si en muchas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", sostuvo Alberto Fernández en una entrevista que brindó al canal de noticias C5N.

Lo dijo en relación al distanciamiento de Moreno y su ex vicepresidente Jorge Glas, en prisión desde 2017, al ser consultado por un eventual rompimiento con Cristina Fernández. En este sentido, cabe recordar que Glas cumple prisión desde 2017 por un caso de corrupción relacionado con una de las tramas de la firma brasileña Odebrecht.

Al igual que muchos funcionarios de los gobiernos de América Latina, Glas considera que es objeto de una persecución política.

El Gobierno ecuatoriano interpretó la comparación hecha por Fernández como una "inaceptable intervención" en asuntos internos del país y expresó en primer lugar una "enérgica protesta" por escrito de la Cancillería ecuatoriana.

En la misiva, el Gobierno ecuatoriano dice "no aceptar que se realicen comparaciones insultantes para con el Presidente de la República del Ecuador".

"A propósito de la gavilla de mafiosos internacionales que actúan sincronizados...", dice una publicación de Moreno que acompaña con una imagen y una frase del escritor Mark Twain: "Nunca discutas con un estúpido, te hará descender a su nivel y allí vencerá por experiencia".

Además, en un mensaje sin destinatario, Moreno tildó de "mafiosos internacional" y "estúpido" a uno de sus homólogos. Al respecto, fuentes muy cercanas a la Presidencia de México advirtieron a la agencia de noticias Efe que los mensajes tenían un claro destinatario: Alberto Fernández, pero también a Rafael Correa.

Por su parte, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, publicó en su cuenta de Twitter: "Tendrán que hacer miles de copias. Lenín Moreno como sinónimo de traidor, ya es parte del diccionario político mundial",