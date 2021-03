Facundo Moyano aseguró que "no lo convence el coronavirus"

El diputado del Frente de Todos Facundo Moyano generó una gran polémica este miércoles al asegurar que no se va a vacunar contra el coronavirus porque "no lo convence" la enfermedad.

"Por más que me toque, no me voy a vacunar. No me convence el coronavirus. Tuve dos veces, me parece una cosa psicosomática. Ni con la Sputnik, ni con ninguna", aseguró el hijo de Hugo Moyano en declaraciones radiales.

En diálogo con María O'Donnell, conductora del ciclo "De acá en más" en Radio Urbana, el diputado agregó: "Por más que me toque el turno no me voy a vacunar. No sé, no le siento buen olor al virus, tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general, no me convence".

"Analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas así que no me vacunaría", insistió el legislador ante la sorpresa de quienes lo entrevistaban.

Unos minutos después, Moyano salió a aclarar su posición frente al coronavirus en su cuenta de Twitter. "Me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal y porque ya tuve COVID. Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando", aseguró el diputado.

Cabe recordar que Hugo Moyano, su esposa Liliana Zulet, y el hijo más chico de ambos, Jerónimo, recibieron la vacuna Sputnik V a fines de febrero cuando estalló el escándalo del vacunatorio VIP. En ese momento, el líder gremial había justificado: "Soy el presidente de una obra social, era casi obligado que me la dé".

"Creo que algo leí de la vacunación de Hugo Moyano. Ese tema ya está. Voló un ministro. Fueron errores que se cometieron", justificó Facundo Moyano al ser consultado por la vacunación de su padre y su hermano.