Por falta de agua, desde el PJ piden que Gallego renuncie a Aysam

Un ex presidente peronista del Departamento General de Irrigación señaló que el titular de Aysam, Alejandro Gallego, debería renunciar por los problemas que tiene el servicio de agua en una zona de Mendoza.

El planteo apareció en Twitter. José Luis Álvarez, quien fue elegido para la conducción de Irrigación durante el gobierno de Francisco Pérez, y que dirigió el "gobierno del agua" entre 2012 y 2017, fue ácido con el encargado de prestar actualmente el servicio de agua y cloacas.

"@AguasMendocinas por las dudas que no sepan, no dan la cara por lo menos, en Dorrego seguimos sin agua ¿Podrían decir algo?" publicó Álvarez. Y agregó, notablemente enojado: "Digo una disculpa, algo. Los vecinos seguimos sufriendo la peor gestión del agua de los últimos años ¿El presidente no renunció?"

Pero este no fue el único tuit contra Aysam del ex funcionario justicialista. En anteriores mensajes, Álvarez ha buscado captar la atención del periodismo con fuertes críticas a Gallego.

@AguasMendocinas por las dudas que no sepan, no dan la cara por lo menos, en Dorrego seguimos sin agua. Podrían decir algo? Digo una disculpa, algo. Los vecinos seguimos sufriendo la peor gestión del agua de los últimos años. El presidente no renunció?. — Jose Luis Alvarez (@JLAlvarezMza) March 1, 2021

"Sin agua en Dorrego todavía, podrían haber atrasado la maniobra de Potrerillos que, imagino deben saber que no pasa nada. Dejan sin agua a la gente en una semana de lluvias, porque no saben potabilizar agua turbia. Aysam horrible", ha escrito también Álvarez.

Gallego, el actual titular de Aysam, proviene de la UNCuyo y ha sido funcionario del área de Hacienda durante varias gestiones radicales.