Sergio Massa le marcó la cancha al ultrakirchnerismo respecto a la Corte

Este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se metió en la polémica que existe entre el kirchnerismo y la Corte Suprema. Si bien fue crítico con el Poder Judicial, marcó la cancha respecto a los pedidos de juicio político que han repetido desde la militancia K. "No podemos hablar livianamente de juicio político a los miembros de la Corte porque es uno de los poderes del Estado”, aseveró.

"Yo creo que el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Olvidemos a los 10 o 20 jueces que conocemos por resonancia; todos los días tenemos noticias de un juez que libera a un delincuente, de un fiscal que no hace su trabajo. Todos los días tenemos noticias de una adopción que demora 5 años o 10 años... Todos los días. Entonces tenemos todos que rendir cuentas porque los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a renovar nuestro compromiso con la sociedad”, señaló Massa.

Pero fue contundente en las críticas a quienes piden un juicio político contra jueces de la Corte. El juicio político no es un tema que hayamos charlado hasta ahora y no me parece en todo caso que sea para discutirlo livianamente porque es uno de los poderes del Estado”, aseveró.

Por ejemplo, el diputado nacional del kirchnerismo Leopoldo Moreau fue uno de los dirigentes que ha pedido juicio político para Carlos Rosenkrantz y otros integrantes del máximo tribunal y habla abiertamente de una "guerra judicial" o lawfare.

Por último, Massa negó tener diferencias con el resto de los integrantes del Frente de Todos y aseguró que la coalición "se encuentra más estable que nunca. "Tenemos una dinámica de trabajo y de funcionamiento interno que no tiene por qué transformarse en algo público. Lo que no logran comprender es que pudimos construir una coalición de gobierno con dirigentes que tienen diversidad de opiniones y orígenes distintos”, finalizó.