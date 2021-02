Retrasar las elecciones, el nuevo conflicto entre el Gobierno y la oposición

Luego de confirmarse las intenciones del Gobierno nacional de retrasar las elecciones primarias y generales para septiembre y noviembre, respectivamente, o incluso unificarlas el mismo día, comenzó una verdadera disputa entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, donde será complicado alcanzar acuerdos al menos en el corto plazo.

El periodista Beto Valdez explicó en el programa Verano de Noticias, del canal LN+, que la clave para aprobar modificaciones en el calendario electoral de este año será la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesita 129 votos y “no sé si ese número está disponible”.

“Sergio Massa quedó en la responsabilidad de conversar con los principales referentes de Juntos por el Cambio, pero hasta ahora no los llamó”, añadió.

En tanto, el comunicador consideró que en las propuestas del Gobierno nacional “hay dos elementos muy importantes: por un lado, están perdiendo los gobernadores, porque da la sensación que habrá primarias ya sea postergadas o unificadas con las generales, lo cual esto último entusiasma a Máximo Kirchner aunque es muy difícil que se concrete”.

“Por otro lado, si se suspende o postergan las PASO, el Frente de Todos tendrá que negociar sí o sí con Juntos por el Cambio, y no solo por los votos en el Congreso, sino además por la Ciudad de Buenos Aires donde hasta el momento Horacio Rodríguez Larreta no ha fijado un cronograma electoral nuevo, e incluso por la provincia de Buenos Aires, porque un cambio en las PASO locales se tiene que tratar en la Legislatura y en Juntos por el Cambio, que tiene mayoría en el Senado, no están de acuerdo con suspenderlas ni postergarlas”, detalló.