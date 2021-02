Waldo Wolff fulminó a José Mayans por la situación en Formosa

El diputado opositor Waldo Wolff aseguró que en la provincia de Formosa existe “un plan sistemático” con el objetivo de “generar miedo” en la población, y además acusó al senador José Mayans de “defender lo indefendible” en relación a las políticas sanitarias del gobernador Gildo Insfrán.

“En Formosa hay un sistema por el cual a la gente se la detiene con hisopado negativo, sin síntomas y sin contacto estrecho, y se la lleva confinada a centros de detención donde no hay personal sanitario”, denunció Wolff en declaraciones al canal de noticias TN, tras finalizar la visita de diputados de Juntos por el Cambio a esa provincia en la que se documentaron testimonios de personas que denunciaron violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno formoseño en el marco de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, el legislador puso como ejemplo la situación en la ciudad de Clorinda, que “está sitiada hace 159 días y no hay un solo clorindense que pueda salir aun con hisopado negativo, porque son limítrofes con Paraguay”.

Para cerrar el día en @formosa vinimos a un centro de detención.

Vean. 10 familias, 14 menores con 3 hisopados negativos en la escuela 87 sin personal sanitario cuidados por policías de civil.

Plan sistemático de violacion de DDHH pic.twitter.com/ZQn505jlaT — WW (@WolffWaldo) February 5, 2021

Si bien evitó hablar de cuestiones políticas vinculadas al poder de Insfrán en Formosa, Wolff aseguró que “los argentinos tenemos que sentir mucha vergüenza por hacer silencio con lo que pasa en Formosa”, y resumió: “Me llevo un bolso entero de denuncias de gente con miedo. Esto puede pasar porque hay políticos como José Mayans que defienden lo indefendible”.

“Lo que pasa en Formosa es que hay un sistema armado para generar miedo”, añadió.

A su vez, Wolff puso como ejemplo su propia situación mientras permaneció en Formosa y la comparó con el resto de los habitantes de esa provincia: “En el hotel donde estuvimos, a la hora del desayuno nos encontrábamos solos porque los demás huéspedes están confinados y no pueden salir de la habitación aunque tienen hisopado negativo. Me pregunto, entonces, si mi sangre, la de Mayans o la de (Horacio) Pietragalla, que vino a la provincia, ¿es distinta a la de un argentino formoseño que le da negativo y no lo dejan salir de la habitación? Eso es una locura”.