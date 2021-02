Mayans culpó a la oposición y los medios por "distorsionar" sus polémicos dichos

José Mayans denunció que sus polémicas declaraciones en torno a la delicada situación institucional de Formosa "fueron distorsionados" como parte de "un operativo de prensa" montado por la oposición y los medios de comunicación, en el marco de una "estrategia de desprestigio" en su contra y que busca "desgastar" a la dirigencia que defiende a los movimientos populares, de cara al año electoral.

Las acusaciones del jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado fueron una suerte de desmentida ante el escándalo que se desató tras una entrevista que brindó hace una semana al diario La Nación, en la que aseguraba que durante la pandemia de coronavirus "no hay derechos". "El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia. Es claro el Código Penal, que no podés andar contagiando a la gente. Esto es un aislamiento preventivo, son diez días o catorce días hasta que tengan un hisopado negativo. Es para proteger", había dicho el senador formoseño para defender las políticas sanitarias del gobernador Gildo Insfrán.

En el inicio de la sesión especial del Senado, el jefe del bloque del Frente de Todos acusó a la dirigente de Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, al titular de Juntos por el Cambio en la cámara alta, Luis Naidenoff, y al presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de montar una campaña de desprestigio: "La oposición ve (con la pandemia de coronavirus) la oportunidad de ver cómo hacer para denunciar en forma sistemática y hacer un show permanentemente".

"Esto forma parte de un operativo de prensa diciendo que en pandemia no existen derechos, nunca dije semejante cosa, nosotros ratificamos que el principal de los derechos es el derecho a la vida y a cuidar por todos nosotros", declaró en lo que fue también una crítica hacia los medios de comunicación.

En ese sentido, Mayans aseguró que lo publicado por el matutino porteño fue "una falsa información que ha recorrido los medios" y que forma parte de "una estrategia comunicacional que busca descalificar y desprestigiar a la personas, humillar y ridiculizar a las personas" porque "empezó la campaña política".

Según el senador, "un periodista" le preguntó "si existe la libre circulación" en la provincia de Formosa ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos. "Yo le dije que por supuesto pero que en pandemia hay que cuidar a las personas y aparte los estados tienen la obligación de cuidar a la salud pública y que en este caso el derecho al libre tránsito no es derecho absoluto, se ve limitado y se toman medidas que no son lo que la gente quiere", recordó.

Para el senador del PJ, todo comenzó cuando se reunieron con organizaciones de derechos humanos que denunciaron vulneraciones de derechos humanos en Jujuy, específicamente por la dirigente Milagro Sala. "La respuesta a eso no se hizo esperar: una denuncia hecha por la diputada (Elisa) Carrió, por (el jefe de los senadores opositores) Luis Naidenoff y el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pidiendo la intervención de Formosa por atropellos a los derechos humanos", subrayó.

Para el legislador, "ahí empezó la campaña política" de la misma forma, dijo, en que se organizó "la estrategia con la que Mauricio Macri llegó al gobierno, trabajando en el desgaste y descrédito de la dirigencia política que defiende a los movimientos populares".