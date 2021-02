Horacio Rodríguez Larreta permanecerá aislado y participará por Zoom de las legislativas

Horacio Rodríguez Larreta decidió este domingo que permanecerá aislado durante los próximos diez días a raíz de su sorpresivo viaje a Brasil, por lo que mañana inaugurará el período de sesiones ordinarias desde su domicilio, por videoconferencia, y no concurrirá a la Legislatura.



Fuentes del Gobierno porteño indicaron que la determinación responde a la voluntad del alcalde de realizar una cuarentena "como deben hacer todos los argentinos que regresan al país", por lo cual declinó de encabezar el acto en la Legislatura de la Ciudad.



"Antes de viajar se consultó con especialistas respecto de la cuarentena que se debía o no hacer al regreso de algún viaje al Exterior. Como Horacio ya había sido diagnosticado positivo de coronavirus hace menos de 60 días, y como el 28 de febrero se vencían los términos del Decisión Administrativa nacional, se interpretó que al regreso de su viaje no debía hacer cuarentena", señalaron los voceros porteños.





Y agregaron que "en el día de hoy (domingo 28 de febrero) el Poder Ejecutivo Nacional publica en el Boletín Oficial una prórroga por 12 días de la Decisión Administrativa. A pesar de la interpretación de no tener que realizar cuarentena, que surge para aquellos que hayan cursado la covid dentro de los 90 días pasados, como dice el punto 2.2 del Anexo 1 de la Decisión Administrativa nacional, Horacio considera que es prudente cumplir de manera más restrictiva la norma".



"Por todo ello decidió permanecer aislado los próximos diez días, como deben hacer todos los argentinos que regresan al país. Dada esta medida, el inicio de sesiones será desde su domicilio de forma virtual", informaron respecto de la ceremonia inaugural que está prevista para mañana a las 8.30.

Rodríguez Larreta partió el martes pasado en vuelo privado a la ciudad de Buzios, en un viaje que no había sido informado oficialmente, junto a una de sus hijas, y su regreso está previsto para las próximas horas de hoy.