Sarlo destruyó a los vacunados vip y dijo que Fernández es un payaso

Comenzó su entrevista advirtiendo que, según su parecer, quienes accedieron a la vacuna de manera vip deben “vivir en un infierno ético, de remordimientos, de vergüenzas”. Con ello, se refirió al largo listado de políticos, funcionarios, empresarios y periodistas que accedieron a la vacunación contra el coronavirus sin respetar las prioridades que establece el plan estratégico de inmunización.

Por otra parte, se refirió a Alberto Fernández diciendo que cuando “el Presidente dice 'acaben con esta payasada', el primer payaso de este corso es él. Él es el responsable, se haya enterado, o no”, agregó.

Además, hizo mención del momento en que le ofrecieron vacunarse por "debajo de la mesa": "No lo voy a decir. Lo voy a contar si un fiscal me lo pregunta. Yo no voy a comenzar una denuncia y hablar es comenzar una denuncia. Si un fiscal toma eso, yo no tengo inconvenientes en pasar mis mails, en donde hay una respuesta mía, por ejemplo".

Respecto de la renuncia de Ginés, consideró que "era inevitable". "Cualquier ministro que transforma a un hospital público importantísimo en vacunatorio vip, en cualquier país del mundo hubiera salido eyectado. Tenían que hacer eso para limpiar, en parte, el escenario en donde el ofrecimiento sucedió".

No dudó en decir que tiende a pensar que "Vizzotti, de alguna manera, podía estar al tanto, pero no tengo pruebas".

También hizo un lugar a l trabajo de los medios en torno a esta polémica (y cualquier otra). "Si hay algo que me parece, al menos, cuestionable en la forma en la que se manejan los medios es que se construyen noticias con suposiciones e hipótesis. Y, en el peor de los casos, con suposiciones e hipótesis de personas que no son expertas en el tema sobre los cuales hacen suposiciones e hipótesis".

Sobre Cristina, respecto de qué le ha parecido su actuación en torno a todo este problema que desencadenó una enorme crisis en el Gobierno, dijo que le parece que es "inteligente, deja que Alberto se incinere solo. Su silencio es astuto como casi todas sus movidas".