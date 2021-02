Anabel, Suarez y la pelea por la escasez: discuten quién es el "dueño" de las obras que no se hacen

La ruta 40 une Mendoza y San Juan, pero también define una línea de acción política en la provincia. El Gobierno y la oposición (que tiene a cargo la gestión nacional) se culpan por la demora en la realización de la nueva ruta. Rodolfo Suarez se queja de la demora de la Nación. Y Anabel Fernández Sagasti acusa a Suarez de "no gestionar". En el medio, la obra nunca se hizo, mientras en San Juan hay un tramo terminado y dos en ejecución.

La tensión política entre el Gobierno de Suarez y la "delegación federal" de Mendoza que encabeza la Senadora llega a puntos casi absurdos, que terminan hasta por bloquear el avance de obras. Hoy visita la provincia el ministro de Obras Gabriel Katopodis, quien realizará un raid de recorrida por la provincia. El funcionario de Alberto Fernández es quien encarna las dos visiones: él ha tratado de desmentir la idea de que la Nación discrimina a Mendoza, mientras que desde el edificio de calle Peltier acusan lo contrario.

Lo que también ocurre es que Katopodis y su Ministerio descentralizan muchas gestiones y se vinculan directamente con intendentes y otros funcionarios. Un ejemplo de ese eje se va a notar mañana cuando se inauguren dos hospitales modulares en Mendoza. Ambos fueron montados en San Rafael y Tunuyán, dos municipios que son gobernados por el PJ. "No presentan los proyectos. Hay líneas de acción para las provincias en la Nación que están disponibles y no hay nada de Mendoza. Eso no tiene que ver con el color político, sino con la gestión", se quejan desde la Nación. Así, por ejemplo, aseguran que hay planes que están subdemandados desde la provincia, como la construcción de viviendas. "Pidieron 600 casas solamente. Los Gobernadores siempre demandan mucho más para tratar de conseguir lo mejor. Acá el pedido fue humilde", dicen irónicamente.

En el medio, un detalle: la agenda oficial de Katopodis la armó y difundió el equipo de Fernández Sagasti, mientras que en la agenda oficial del Gobierno de Mendoza no figura la visita del ministro nacional.

Tensiones

La idea de que la Nación discrimina a Mendoza se potenció el año pasado, pero no con las obras sino con los recursos extraordinarios que se giraron para hacer frente a la pandemia. Mendoza recibió, según el gobierno, 3.900 por mendocino "cuando cada argentino recibió 8.700 pesos". Siguiendo el mismo hilo, aseguran que a Mendoza le correspondía un proporcional para tener disponibles 9.500 millones de pesos más a través de los préstamos blandos o ATN.

Con las obras, Mendoza tiene como urgencia terminar las ya comenzadas. Las financiadas con recursos propios, como los hospitales, y también las que dependen de recursos nacionales o internacionales, como la Variante Palmira, el túnel ferroviario en el Cristo Redentor y la ruta 82. La autopista a San Juan podría ser un eje para relanzar un proyecto ya pisoteado. Es que durante el gobierno anterior se anunció una licitación que no avanzó. Hoy, luego de reubicar las familias que vivían en la futura traza, se relanzará.

El 2021 tendrá como eje, además, la campaña política. Suarez será quien exponga su gestión para hacer campaña y Anabel no solo intentará capitalizar lo contrario, sino que probablemente será candidata y correrá con la "escudería oficial", con todo lo que ello implica a nivel de recursos. Por eso la idea de mostrar una delegación federal que "gestiona" se profundizará.