El tremendo exabrupto de Luis Juez contra Eduardo Valdés y Horacio Verbitsky

Conocido por su humor ácido y sus frases explosivas sobre la realidad política argentina, el diputado nacional Luis Juez arremetió contra el periodista Horacio Verbitsky acusándolo de “doble moral” y aseguró que le daría “un voleo en el orto” (sic) a su colega en la cámara baja, Eduardo Valdés, por el escándalo de las vacunas VIP que provocó un cimbronazo en el Gobierno nacional.

En declaraciones al canal LN+, Juez manifestó su “profundo asco” por la polémica en torno a las vacunaciones privilegiadas para funcionarios y amigos del poder por fuera del calendario de inmunización contra el coronavirus. “Uno se acostumbra a que el populismo juegue con cualquier cosa, pero no pensé que lo iban a hacer con la vida y la muerte. Qué derecho divino se adjudican estos sinvergüenzas para preservar su especie y que el resto se joda”, añadió.

Consultado sobre el impacto de las declaraciones de Horacio Verbitsky que desataron la polémica, el legislador cordobés aprovechó la pregunta para criticar al comunicador kirchnerista: “En esta le asigno coherencia, porque cuando jugás toda tu vida con una doble moral no sabés cuál es la que estás usando y te terminás confundiendo”.

Acto seguido, apelando a un juego de palabras relacionado con el nombre del portal de Verbitsky, Juez también atacó al diputado oficialista Eduardo Valdés y pidió su expulsión del Congreso: “Yo aprovecharía el ‘cohete a la luna’ de Verbitsky y le pegaría un voleo en el orto a Valdés y esos tipos que no tienen autoridad moral para estar sentados en la cámara.

Por otra parte, el diputado de Juntos por el Cambio dio su parecer sobre el fallo judicial que condenó a Lázaro Báez por la ruta del dinero K: “Es un soplo de aire fresco y espero que la Justicia no crea que con Lázaro resuelve todos los problemas, sino todo lo contrario: lo de Lázaro permite actualizar las causas de corrupción”.

“Si los jueces no quieren llegar a la verdad, ahora no tendrían excusas. Es muy difícil que los jueces y fiscales de otras causas en materia de obra pública no tomen esta sentencia como precedente”, apuntó.

“Probablemente la sociedad se equivoque cuando vota cada cuatro años, pero este tema lo tiene absolutamente claro. Estos guasos por más que vengan a comprarse el lavarropas más grande de Córdoba no se pueden lavar más, están más sucios que la mochila de kung fu”, concluyó entre risas de los periodistas.