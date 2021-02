Alberto Fernández reveló qué le dijo a Cristina Kirchner tras el escándalo del vacunatorio

El presidente Alberto Fernández confesó en una entrevista informal que le produjo dolor solicitar la renuncia de Ginés González García, tras el escándalo ocurrido en relación al vacunatorio vip. Asimismo, también mencionó la charla que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner una vez que se hizo pública la polémica.

"La llamé yo, para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo, pero no le pedí consejos previos", expresó Fernández en diálogo con Página 12. Con esto, el presidente sumó argumentos a su postura frente al debate de quién gobierna realmente la Argentina. Cuando dice que no fue "para pedirle consejos previos", deja entrever que el llamado fue sólo para saludarla por su cumpleaños. Lo curiosos, frente a ese "saludo", es que Alberto Fernández nunca hizo público ese saludo, es decir, no lo publicó en ninguna de sus redes sociales.

Por su parte, según indica Página 12, el mandatario se mostró molesto por el accionar de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés, quienes fueron parte del escándalo al ser inoculados en el Ministerio de Salud, bajo la supervisión de enfermeros del Hospital Posadas.

"La vacuna aplicada con escasa antelación no serviría para evitar contagios en la gira", dijo refiriéndose al inminente viaje programado hacia México con el fin estrechar lazos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernández también comentó que semanas atrás, Valdés le había pedido vacunarse para viajar como veedor a las elecciones en Ecuador, sin serle concedida dicha posibilidad por el Presidente.

Quien sí partirá hacia México para celebrar el Bicentenario de la Independencia mexicana junto a la delegación correspondiente, es el canciller Felipe Solá, que quedó despegado del ojo de la tormenta porque se vacunó siguiendo el protocolo de inscripción.

Fuente: LA NACIÓN