Fuerte acusación de Rogelio Frigerio a Elisa Carrió: "Es un..."

El exministro del Interior, Rogelio Frigerio, rechazó las severas acusaciones públicas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al calificar de “espectáculo bochornoso” sus “pases de factura” en televisión, y pidió “dejar los vedetismos y personalismos de lado” para “resolver juntos los problemas del país”.

Desde que retomó su exposición mediática en las últimas semanas, Carrió viene cuestionando constantemente tanto a Frigerio como al extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a quienes acusa de ser “funcionales al kirchnerismo” y trabajar para quebrantar la unidad de Juntos por el Cambio.

“Hay que dejar los vedetismos y personalismos de lado y tenemos que ser mucho más prudentes en ese tipo de acusaciones. Creo que es un espectáculo bochornoso ver a los políticos pasándose facturas por televisión, y mucho más dentro del mismo espacio político”, espetó Frigerio en el programa La rosca, del canal TN.

En ese sentido, aseguró que “la gente nos quiere ver trabajando juntos para resolver los problemas del país”, y añadió: “Nadie tiene el derecho de tirar la primera piedra porque todos somos corresponsables de esta situación dramática. Eso nos debería generar un poco de humildad a la hora de opinar”.

A su vez, Frigerio insistió en su idea de incluir en Juntos por el Cambio a otros espacios políticos que estén distanciados del kirchnerismo: “Esta es una gran coalición que debe ampliarse aún más, entendiendo que los desafíos de la Argentina requieren de un volumen político muy superior al que tuvimos nosotros, que fuimos el gobierno más débil del último siglo en la Argentina”.

“Demostramos que ganar una elección no alcanzó para transformar al país, y no hay que volver a cometer el mismo error: necesitamos más ampliación y siempre pensando en un proyecto consensuado”, subrayó.

Por otro lado, Frigerio criticó al Gobierno nacional por la situación económica de la Argentina: “Tengo una visión pesimista, lo cual claramente significa que no aprendemos de los errores y volvemos a apostar por lo que siempre fracasó. Creer que la inflación no tiene nada que ver con los desequilibrios macroeconómicos es no entender lo que le pasa a la economía argentina”.

“Hay que dejar de buscar culpables donde no los hay. Tenemos un problema estructural relacionado con un Estado que no logra funcionar sin aplastar la creación de empleo genuino. Por ello, debemos ver cómo resolvemos este problema que ningún gobierno en forma individual pudo superar”, resaltó.

En otro orden, el exfuncionario también cuestionó el proyecto oficialista para postergar o suspender las elecciones primarias: “Está mal condicionar un cronograma electoral para ver si le va un poco mejor al Gobierno en determinado momento, lo cual es poco serio”.

“Si el Gobierno cumple con el cronograma de vacunas al cual se comprometió, no debería tener problemas en realizar las primarias en agosto. En cambio, si el problema es presupuestario, rescatemos la media sanción de la boleta única que logramos en 2017. Las PASO son muy buen instrumento, la política hizo mal en no aprovecharlas y así la gente percibe que se malgasta el dinero”, destacó.