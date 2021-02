Bajan a Solá, Taiana y Valdés de la comitiva que viaja a México

El senador nacional Jorge Taiana, el diputado nacional Eduardo Valdés y el canciller Felipe Solá fueron excluidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de la comitiva que viajará a México el próximo domingo.

La decisión fue tomada tras el escándalo que se desató este viernes por la tarde luego de las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky, quien confesó de que recibió la Sputnik V gracias a un llamado de "su amigo", el ministro de Salud, Ginés González García.

La bomba recibida en Casa Rosada dejó serias consecuencias en el oficialismo, principalmente el pedido de renuncia a González García y, además, repartió esquirlas para todos los sectores.

Precisamente, se conoció tras las declaraciones de Verbitsky, que los funcionarios, entre otros, se vacunaron el último jueves sin turnos previos.

Valdés había declarado más temprano que "se vacunó por pedido de ceremonial de la Presidencia de la Nación antes del viaje a México. Fue por mi edad -tiene 65 años-. Me mandaron al vacunatorio del Posadas y cuando estoy llegando me dicen que vaya al vacunatorio del Ministerio. Llegué, subí al segundo piso, me llevaron a un lugar donde había cuatro enfermeros, me vacunaron y me fui. No era un consultorio ilegal".

El entorno Taiana también brindó los mismos argumentos que el diputado kirchnerista, respecto de la aplicación de la Sputnik.