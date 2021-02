Inesperado ataque de un grupo de liberales a Espert, Milei y el PD

La visita a Mendoza de los economistas José Luis Espert y Javier Milei, más la recepción que les brindó el Partido Demócrata, desataron una reacción inesperada en otro sector de los liberales mendocinos.

Las juntas promotoras de los partidos Recrear (cuyo líder nacional es Ricardo López Murphy) y Demócrata Progresista (PDP) emitieron un comunicado en el que señalaron que los liberales de Mendoza están "en alerta" y expresaron: "No creemos en las terceras posiciones que solo son funcionales al kirchnerismo".

"Los liberales mendocinos nos ponemos en alerta por el mal uso que algunos dirigentes políticos quieren hacer de nuestras ideas de defensa de la Libertad y la República, poniéndolas al servicio del populismo y sus distintas vertientes", indica el ácido comunicado.

Más adelante, el texto carga particularmente contra el PD y a la dupla Milei-Espert: "Vemos con preocupación reuniones de partidos políticos mendocinos de larga trayectoria, con políticos mediáticos porteños, con el único fin de debilitar al frente republicano encarnado en nuestra provincia por Cambia Mendoza".

"En esta hora difícil del país, no existen avenidas del medio. Sólo existen dos caminos, el de la República y sus Valores o el del populismo y sus delitos. Por ello convocamos a todos los liberales y republicanos de buena voluntad a decirle No a los acuerdos de cúpulas y decirle Si a Lucha por la verdadera Libertad", remata el comunicado.

Recrear y el PDP vienen militando desde hace tiempo en Cambia Mendoza y se reúnen con frecuencia con referentes radicales como Mario Abed, Tadeo García Zalazar, Diego Costarelli y Néstor Majul, quienes con su presencia han comenzado a "cosechar por derecha" a favor del oficialismo provincial en la previa del año electoral.

Días atrás recibieron, junto a los radicales, a la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, a quien en la foto siguiente se la observa junto al bodeguero mendocino Rodolfo Vargas Arizu, quien coordina el Consejo Asesor de Recrear.

Los diputados Guillermo Mosso y Josefina Canale, el ex legislador Sergio Miranda (quien preside la Junta promotora de Recrear) así como el ex presidente de Aysam Richard Battagion, están entre los ex dirigentes demócratas que simpatizan mucho con el partido de López Murphy.

Pero dentro de Cambia Mendoza y no fuera de la coalición gobernante, como el PD, que rompió con la UCR y hoy demostró que busca recalar en otras referencias nacionales.

En el siguiente video, un momento de la reunión de ex demócratas con Patricia Bullrich: