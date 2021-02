Suarez criticó el "comunicadito" del PJ y dijo que insistirán con la reforma constitucional

En horas del mediodía el gobernador Rodolfo Suarez cuestionó con dureza el "comunicadito" del PJ en el cual el principal partido de la oposición fijó postura en rechazo a la reforma constitucional. "No les importa Mendoza", aseveró y dijo que no es "la reforma de Rodolfo Suarez" sino una reforma "que apoyan ampliamente los mendocinos".

El mandatario no escondió su malestar con la negativa del peronismo y los acusó de preocuparse más por ideologías que por el bienestar de los mendocinos. "Al peronismo no le interesa Mendoza. Están ideologizados. Les interesa la ideología y la pertenencia con fanatismos y no el sentido común", manifestó.

“Al peronismo no le importa Mendoza”, aseveró ?@rodysuarez? y lamentó la postura del partido que conduce ?@anabelfsagasti? ?@mdzol? pic.twitter.com/E5d0rPFhJa — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) February 17, 2021

En concreto, se refirió a algunos de los puntos que contemplaba el proyecto y que entiende serían apoyados por la ciudadanía. "Tenemos 84 legisladores ¿por qué no tener la mitad y con representación de todos los departamentos? Se bajarían los costos y con ese dinero podríamos hacer escuelas y sumar camas en hospitales", argumentó defendiendo la intención de avanzar hacia una Legislatura con una sola cámara y abandonando el sistema actual de diputados y senadores.

"¿Por qué no dejar de votar cada dos años y dejar la politiquería? ¿Por que no limitar los gastos con el equilibrio fiscal o darle autonomía a los municipios en beneficios de los vecinos? Hay amplio apoyo y yo me he excluido de la relección. Pero si quiero limitar las reelecciones de legisladores para que no estén 20 o 30 años", adhirió.

Incluso, dijo que si existieran reparos sobre algunos puntos puntuales están dispuestos a revisarlos y cambiarlos. "Estamos llamado al diálogo porque somos un gobierno de diálogo. Si hay que corregir el rumo lo hacemos. Si dicen que hay que cambiar algo seguro los escuchamos y lo hacemos", sostuvo.

Por este motivo, dijo que no bajarán los brazos y que llevarán el proyecto al recinto y forzarán la votación aunque no tengan los números para aprobar la necesidad de la reforma. "Vamos a seguir con la reforma. Vamos a ir al recinto y que voten en contra, porque queremos ver qué dicen .En el comunicadito que han hecho no hay ningún argumento", sentenció el gobernador.

"Me indigna porque quiero que Mendoza sea mejor. Era una oportunidad pero tenemos un PJ mezquino que no le importa Mendoza y nos lleva a estas situaciones", finalizó.

¿Qué pasa con la Boleta Única Papel?

Por otro lado, Suarez admitió que hay otros cambios que pueden hacerse para recortar el gasto político y que son pedidos por algunos partidos de la oposición. Por ejemplo, la implementación del sistema de Boleta Única Papel para abandonar el boleta sábana, algo que incluso Juntos por el Cambio pide a nivel nacional.

"Hay que hacer Boleta Única, reducir el número de asesores, revisar los ítems que cobran legisladores, achicar el Estado. Pero tenemos hace 100 años la misma Constitución y hay gente a la que eso no le interesa. Esa es la mediocridad que tiene la política y que yo voy a luchar por cambiar", concluyó.