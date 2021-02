El Gobierno presiona para que más de 200 jueces y fiscales se jubilen

A través de una resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Gobierno nacional presionó a más de 200 jueces y fiscales para que se jubilen. Concretamente, los intimó a que renuncien o retiren su trámite jubilatorio ya otorgado. Desde el sector judicial consideran esta decisión como una nueva "embestida" contra el Poder Judicial por parte del ejecutivo que conduce Alberto Fernández.

La medida tiene como principales apuntados a los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, al fiscal Carlos Stornelli, y al juez de Casación Eduardo Righi, quienes desde un tiempo a esta parte están "en la mira" del Gobierno nacional, por diferentes causas en las cuales tienen participación directa.

Sin embargo y "a favor" del Gobierno, también hay magistrados y fiscales que son cercanos y también fueron intimados. Es el caso de la jueza María Servini, con competencia electoral y quien hace pocos días advirtió que no hará las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en Capital Federal si no vacunan a todos los empleados de su juzgado.

En concreto, se trata de jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación y no terminaron el trámite. Eso sucede porque tienen la posibilidad de hacerlo cuando cumplen los 60 años para que quede asignado el día en que decidan finalmente renunciar.

Ahora, lo que está haciendo Anses es intimar a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta. Según la resolución, quienes tienen la jubilación otorgada serán intimados y tienen 30 días para presentar la renuncia. En caso de no hacerlo, Anses se reserva el derecho de revisar todo el trámite jubilatorio ya concedido.

Sin embargo, desde el sector judicial no ven la medida como algo "inocente" de parte del Gobierno, si no más bien como algo "mal intencionado", ya que hace no mucho tiempo Fernández presentó una ley para modificar el régimen jubilatorio de jueces y fiscales, lo que los motivaba a renunciar para no perder beneficios.

