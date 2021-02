El futuro que podría tocarle a Santiago Cafiero para las elecciones

De cara a las próximas elecciones legislativas, y ante las presiones del kirchnerismo para darle nuevos aires al gabinete, el presidente Alberto Fernández podría prescindir de algunos ministros que serán enviados al campo de batalla electoral para hacerle frente a la oposición y no perder terreno entre los votantes.

“Si las cosas no mejoran o no hay seguridad al momento del cierre de listas, quizás Cristina y Máximo Kirchner consideren que en vez de figuras como Fernanda Raverta como cabeza de lista para diputados nacionales, quizás sea el momento de poner a alguien que no esté absolutamente vinculado con La Cámpora y el kirchnerismo”, expresó el periodista Beto Valdez en el programa Verano de Noticias, del canal LN+.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, “empieza a sonar como primer candidato a diputado nacional, lo que puede interpretarse como un gesto de reconocimiento o como una forma de sacarlo para abrir el gabinete”, argumentó.

De todos modos, Cafiero no sería el único funcionario que podría mudarse al Congreso, ya que también suenan otros nombres como la actual presidenta de Aysa, Malena Galmarini, y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Por su parte, el periodista Pablo Fernández Blanco aportó una mirada del oficialismo sobre cuáles serán los pilares de la campaña electoral: “Hay socios del Frente de Todos que inventaron la sigla CVU, asegurando que tiene que haber crecimiento de la economía, vacunas y unidad”.

“Para el oficialismo, el tanque de ataque político de la oposición serán varias íes: inflación, impunidad, impuestos e inseguridad”, agregó.

En tanto, Valdez enfatizó que “la clave son las encuestas. Hay dirigentes como Sergio Berni y Sergio Massa que tienen una imagen negativa muy alta, por lo que están buscando figuras que no generen una reacción negativa” en el electorado. Un avance en ese sentido sería la posible candidatura de Leandro Santoro como primer candidato a diputado en un acuerdo de La Cámpora con el peronismo porteño.