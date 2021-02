Los duros argumentos del PD en contra de la reforma que impulsa Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez tenía previsto avanzar esta semana con el proyecto de reforma de la Constitución de Mendoza. El texto se encuentra en la Legislatura y en el Ejecutivo quieren darle celeridad a su tratamiento. Sin embargo desde la oposición han afirmado que no es una prioridad para la provincia y desde el Partido Demócrata aseguran que "las modificaciones que pretende llevar adelante el gobierno provincial no remediarán los males que pretende curar: no se reducirá el costo de la política ni se afianzará la forma republicana de gobierno".

"Es una pena, en un momento donde desde otras provincias o desde otros puntos del mundo se mira a Mendoza por su mejor calidad institucional como uno de los pocos lugares donde se puede invertir en la Argentina, se insista en reformas que, en caso de ser aprobadas, significarán un retroceso significativo en la jerarquía y nivel de nuestras normas constitucionales aumentando la concentración de poder, debilitando a las minorías y consecuentemente perjudicando a la democracia y la república", aseveran en un comunicado del PD.

En concreto, atacan dos puntos centrales de la reforma que plantea el oficialismo: la unicameralidad y la eliminación de las elecciones de medio término.

"Uno de los grandes frenos a la concentración y abuso del poder es la bicameralidad. En las provincias que tienen unicameralidad lo frecuente es que el gobernador tenga un total dominio sobre esa única cámara. La experiencia política argentina muestra que la unicameralidad debilita en forma aguda la representación de las minorías y hay casos donde estas se han quedado sin ninguna banca", advierten los gansos.

Con el mismo argumento critican la intención de eliminar las elecciones de medio término con el argumento de ahorrar dinero. "La eliminación de las elecciones de término medio es otro error. No hay disminución del gasto porque cada dos años va a seguir llamándose a elecciones de diputados nacionales. Las elecciones legislativas de término medio persiguen evitar que un presidente o un gobernador, favorecido con un resultado electoral altamente favorable por factores circunstanciales, obtenga un parlamento adicto con una mayoría abrumadora y minorías debilitadas", sostienen.

Por último, proponen avanzar por otra vía si el verdadero objetivo es reducir el gasto político. Por ejemplo, con la implementación de la Boleta Única papel o con un paquete de leyes para reducir dietas y personal de legisladores y ediles.

"Nuestro partido propondrá una batería de leyes tendientes a disminuir drásticamente el costo del funcionamiento de los organismos representativos de la voluntad popular: Legislatura y concejos deliberantes. También a dar mayor transparencia al ejercicio de la función pública, disminuir la discrecionalidad, respetar el principio de la división de poderes y dotar de independencia y mayor eficiencia a los organismos de control", sostienen.

"El problema no es el número de legisladores sino sus sueldos, el número de personal que tienen los legisladores y las plantas de personal permanente y transitorio de las cámaras como también los recursos que se auto asignan para gastar", esgrimen desde el PD, que hace meses dejó el frente Cambia Mendoza. "Estos factores que aumentan desmesuradamente el gasto legislativo se pueden enmendar desde ya, en forma inmediata, mediante la sanción de proyectos de leyes adecuadas sin necesidad de una reforma constitucional", concluyen.

Por último insisten con el pedido para que el gobierno reglamente la ley electoral vigente, que permite aplicar el sistema de Boleta Única y entienden que "con esto se beneficiaría a la economía provincial por la reducción en la emisión de boletas".