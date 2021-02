Fuerte acusación de Recalde contra Rodríguez Larreta

El senador kirchnerista Mariano Recalde lanzó una dura acusación contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien criticó por no colocarse la vacuna contra el coronavirus.

"Debería haberse vacunado. Debería cuidarse y cuidar a los demás. Por no vacunarse se contagió. Y seguramente contagió a otros porque estuvo en contacto con gente", sostuvo Recalde en declaraciones radiales.

Cabe recordar que Larreta contrajo la enfermedad a principios de enero y fue dado de alta hace 10 días. El jefe de gobierno atravesó la infección sin demasiados inconvenientes y con síntomas leves.

"El jefe de gobierno debería mostrar una actitud más proactiva con las vacunas. Pareciera que solapadamente forma parte de la campaña antivacunas. No están acompañando la promoción de la vacuna, no sé cuál es el motivo", continuó con sus críticas Recalde.

Desde el entorno del jefe porteño aclararon que no consideró necesario aplicarse la vacuna como forma de alentar a la vacunación en un momento en que hay muy pocas dosis a disposición. Larreta tiene 55 años, no sufre ninguna enfermedad que lo ubique entre los grupos de riesgo y cree que no hace falta sacarse una foto para alentar la campaña de vacunación.

Hasta el momento menos de 30.000 trabajadores de la salud recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V elaborada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Federación y el Fondo de Inversión Directa de Rusia.

La Ciudad de Buenos Aires estableció que luego de completar la vacunación de las 140.000 personas que trabajan en toda la red de salud, las nuevas dosis de la vacuna se destinarán a 470.000 adultos mayores de 70 años que deberán anotarse en un sistema de turnos online que estaría disponible en las próximas horas.

Recalde busca conducir el PJ porteño con apoyo de Máximo Kirchner. "En la elección de medio término esperamos poder aumentar la representación del Frente de Todos en la Legislatura para poder seguir dando el debate con más fuerza y en 2023 cambiar el Gobierno de la Ciudad para que haga otras cosas", aseguró.

Por último, Recalde también se refirió al plan de Larreta para retomar las clases presenciales el 17 de febrero. "Las clases tienen que arrancar. Pero esa presencialidad tiene que ir acompañada de medidas, ser gradual y contar con un Estado presente. ¿Qué pasa con los alumnos que tienen familiares de riesgo? ¿Y con los que no pueden ir? La presencialidad que falta es la del Estado en la planificación de las clases. Lo que hizo el gobierno es un anuncio marketinero", completó.