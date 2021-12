Reelección en la provincia de Buenos Aires: otro capítulo, con la intervención de un nuevo actor

El capítulo de ayer tuvo que ver con la intervención de un nuevo actor, que hasta ahora se había mantenido al margen: la Justicia, que falló a favor de la concejala del municipio de Malvinas Argentinas, Carina Andrea Pavón, por intermedio de una cautelar le permite presentarse a un nuevo mandato en el 2023 si así lo desea. Algo que el artículo 7 de la Ley 14.836, sancionada en 2016, no lo permite, ya que se toma como primer mandato el 2015

Tal como lo contó MDZ, es muy probable que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, la máxima autoridad en estos temas, voltee por ambigua (es decir no resuelve el tema de fondo) la cautelar dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo de San Martín, Jorge Ocampo. El otro tema en cuestión, explicado por el periodista de MDZ Alejandro Cancelare, a través de una fuente calificada, "es un tema que la política debatió y armó una nueva configuración. Que sean ellos los que paguen los costos".

Muchos se preguntarán quién es la concejala de Malvinas Argentinas, Carina Andrea Pavón. Es una de las espadas del intendente en uso de licencia de ese distrito y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, uno de los 20 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires que gambeteó la ley que limita las reelecciones. La concejala Pavón fue reelecta en el 2019, su mandato rige hasta el 2023 y es una de las afectadas por la ahora “polémica” ley del 2016.

Los conocedores del submundo del peronismo bonaerense, aclaran lo siguiente: “A esta concejala la mando Nardini, como punta de lanza para sondear a la Justicia”. Lo cierto es que el fallo en el Fuero Contencioso Administrativo suspende la aplicación del artículo 7, ya que toma como primer mandato el 2015. El juez entendió que la retroactividad es "inconstitucional" y atenta contra la autonomía municipal y los principios de legalidad y de razonabilidad. Sentando un precedente para el resto de los políticos alcanzados por la ley que limita las reelecciones en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo capítulo que generaría tensiones entre los socios de la oposición

Desde el PRO salieron rápidamente a cuestionar el fallo del Juez Ocampo, que pide suspender el articulo 7 de la ley. Fueron varios los legisladores nacionales y provinciales que manifestaron su malestar a través de Twitter, como es el caso de los diputados Cristian Ritondo, Anastasia Peralta Ramos y Juan Carrara. Sin embargo, es llamativo el silencio de los intendentes amarillos que estarían impedidos de presentarse a un nuevo mandato en el 2023.

En tanto el Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires festejaron el fallo del Juez Ocampo. Hace unos días se reunieron en la ciudad de Trenque Lauquen, donde llegaron a un acuerdo en el que la ley no puede ser retroactiva y que debe tomarse como primer mandato el periodo 2019/2023 y no el periodo 2015/2019 como establece la ley sancionada en el 2016.

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que presidió el foro de intendentes radicales llevado a cabo en esa ciudad, afirmó que la ley debió ser debatida en un sentido más profundo, ya que la cuestión de las reelecciones “debería ser una cuestión incluida en la Constitución de la provincia, la que no hace mención a la duración de los mandatos”. Y agregó: “Por lo tanto, el primer mandato a considerar debería ser el de 2019. El mandato del 2015 no puede tenerse en cuenta porque la ley fue votada 2016 y nosotros asumimos 2015. Debe quedar claro que no se puede legislar para atrás”.

Asimismo, los intendentes radicales bonaerenses están en conversaciones con los diputados y senadores que representan a sus distritos para que avancen de máxima en la derogación de la ley 14.836 y de mínima en la modificación del cuestionado articulo 7.

Por otra parte, fuentes de la gobernación de la provincia de Buenos Aires le dijeron a MDZ que el gobernador Axel Kicillof no va a salvar a ningún intendente con un decreto y agregaron: “El gobernador no va a pagar el costo político de quitarla, sobre todo porque es una cuestión heredada. Quienes levantaron la mano deberán volver a discutirlo”. Igualmente aclararon que el gobernador no está en contra de que se derogue la ley.

Hace un mes, en declaraciones periodísticas, Kicillof había expresado su postura sobre la ley que limita las relecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese entonces, el gobernador dijo: “Lo que se hace por ley, se deshace por ley. Lo que creo es que tiene que ser legislativo y hoy en la Legislatura no tenemos mayoría. Así que no es un tema que pueda modificar mi fuerza".