Un fallo express que deja más dudas que certezas y podría no ser avalado por la Junta Electoral

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, la máxima autoridad que entiende en la materia, está dispuesta a discutir el fallo del juez Contencioso Administrativo de San Martín, Jorge Ocampo, en favor de la presentación de la concejala de Malvinas Argentinas, Carina Andrea Pavón, quien se consideró afectada por la ley 14836. "Es un tema que la política debatió y armó una nueva configuración. Que sean ellos los que paguen los costos", le dijo a MDZ una fuente calificada.

La resolución de Ocampo, “es una cautelar que me parece que no está bien presentada porque el tema de fondo es cesar sobre una supuesta incertidumbre que la concejala ya no tiene porque lo que pedía era que le dijeran si tenía que renunciar antes del 10 de diciembre… Si no renuncia el tema se vuelve abstracto”, le dijo a MDZ uno de los dos abogados que más entienden de Justicia Electoral en el país.

Su nombre, que no puede revelarse porque es una de las personas de mayor consulta de uno de los partidos más importantes del país, cuyos intendentes están deseosos de que se les despeje la traba impuesta por el artículo 7 de la ley 14836, explicó de esta manera lo que muchos suponen, que es más bien el peso político que el legal para que pase o no lo que alguien desea.

La discusión sobre este tema dejó, tal cual expuso MDZ en todo este tiempo, una situación de apego o no a las normas o posturas personales ante las reelecciones, sino que va y viene según convenga la ocasión.

De otro modo, es insólito que el diputado provincial Walter Abarca haya votado a favor en 2016 pero cinco años después haya presentado un proyecto para definir que será el año 2019 el que se considere válido para computar un primer mandato.

Con serenidad se observa, también, que el juez Ocampo no tuvo demasiadas dudas para realizar su fallo. La concejal Pavón presentó su consulta ante el Contencioso Administrativo el 1-12-21, con el número de recepción 33884-2021 , expediente 49924 y tan solo dos días después, el viernes 3-12-21, a las 10.43 am., ya había redactado las once fojas en la que resuelve la petición.

El especialista en materia partidaria y ex apoderado de varios partidos políticos, Carlos Castellano, de San Isidro, explicó que “el tema acá no es esta resolución, sino lo que defina la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires que no está obligada a cumplir ningún fallo de la justicia ordinaria, aunque sea un Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires”.

“De los considerandos no surge que la Junta Electoral, que es el organismo más importante en la materia, haya sido consultada en esta ocasión. Puede servir como antecedente, pero no es definitorio, y hay que ver si alguien tiene la decisión política de definir el tema”, agregó Castellano a MDZ.

Los máximos referentes de la Junta Electoral bonaerense ya le habían advertido a los intendentes y legisladores que consultaron sobre alguna resolución de su parte con respecto al tema que ellos "no van a pagar el costo político de defender sus reelecciones" y fue por eso que ninguno lo había hecho con anterioridad hasta esta fecha e inclusive una veintena de jefes comunales prefirieron irse antes de la finalización del tiempo legal previsto por el decreto reglamentario de María Eugenia Vidal, firmado en los últimos días de su gestión.

Por el problema del debate judicial que se avecina, y ante la duda que genera la resolución que pudiese adoptar la Junta Electoral bonaerense presidida por el radical Eduardo Grimberg, es que el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, prefiere que todo lo debata la política en el ámbito de la Legislatura bonaerense.

En declaraciones a Radio Provincia, el jefe comunal expresó que “no hay que judicializar la política. Me parece que tendría que haber un movimiento de la política reconociendo el error y no tener que recurrir a la justicia para no judicializar a la política. La Legislatura debe admitir que se equivocó” y “después la discusión sobre la elección indefinida vendrá en una segunda etapa aunque creo que en este caso la limitante es la gente”.

Lo que hizo el jefe comunal ultrakirchnerista con este último concepto es correr un poco más el límite de la discusión sobre la interpretación legal o el alcance de la Ley 14836 al incorporar la “reelección indefinida”, algo que no quieren la mayoría de los intendentes consultados por MDZ.

“Eso estropea y pone en contra a la sociedad. Todos sabemos que es la gente la que decide, pero es una locura pretender estar por encima de lo que las normas fijan para el intendente o el gobernador de nuestra propia provincia”, le dijo a este periodista un importante alcalde del Gran Buenos Aires.