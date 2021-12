Bronca sin fin: un radical le tiró un vaso de agua a Martín Lousteau

El diputado de la UCR, Alejandro Cacace, alineado en la rama disidente del radicalismo que acompaña a Martín Lousteau confirmó un grave gesto que demuestra la bronca por la fuga de diputados dentro del radicalismo. Dijo que en una discusión, le arrojaron un vaso con agua al exministro de Economía, aunque también llamó a "desdramatizar" lo que sucede dentro de la bancada.

"Creo que hay que desdramatizar este tema de los bloques", comenzó diciendo Cacace y explicó que "Juntos por el Cambio (JxC) tendrá 6 bloques dentro del interbloque. Es decir, es una fuerza plural que tiene distintas agrupaciones y diferentes partidos. De hecho, nunca trabajó como un sólo bloque".

Según el diputado radical, "la diversidad dentro del frente es grande y va creciendo porque en las PASO se construyó a partir de la competencia, de tener ganadores y perdedores en distintos distritos. Eso dio lugar a las listas que triunfaron". Por eso enfatizó en que "está totalmente garantizada la unidad de JxC en términos de que actúe como un solo interbloque".

Entonces, para el entrevistado lo ocurrido fue simplemente una reorganización de bloques. "Hay una variedad de organizaciones en JxC que van a funcionar en la medida de que haya respeto entre todos, aceptación de esa diversidad, reglas claras y democratización en las decisiones. Ahí vamos a andar bien", añadió.

"Entiendo que hay una preocupación legítima de la ciudadanía, que teme que haya una ruptura de JxC, pero yo aseguro que no", continuó detallando Cacace y cuestionó: "Lo de Jujuy es absolutamente inapropiado: que un gobernador le tire un vaso a un senador nacional porque no acepta la discusión que está teniendo. Eso pasó, (Gerardo) Morales le tiró un vaso a Martín Lousteau".

Gerardo Morales es el gobernador de la provincia de Jujuy.

"Pero más allá de esto, lo importante es lograr unidad de acción. La crítica a Jujuy fue que hablamos mucho de la unidad de bloque, pero cuando estábamos todos juntos los diputados jujeños muchas veces votaron con el Gobierno o le dieron quórum, cuando disponíamos otra cosa. Eso sí me preocupa. No me importa si JxC tiene 5, 8 o 10 bloques, en la medida de que a la hora de votar se cumpla con lo que la ciudadanía ha elegido, que es ser oposición al gobierno y ser una alternativa para 2023", completó.

Para finalizar, Cacace transmitió una opinión que comparte con Martín Lousteau: "Las agresiones no van, como tampoco que Carrió haga un acto y denoste a dirigentes del radicalismo con el propio presidente del bloque ahí sentado, consintiendo en silencio. El mismo respeto que pedimos para afuera debe estar para adentro, para que podamos funcionar como bloque".