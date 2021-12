Radicales en llamas: la interna que debilita al centenario partido

Pasadas las elecciones de noviembre, la victoria electoral de Juntos por el Cambio no aflojo las tensiones entre la conducción nacional del radicalismo y el sector que lidera Martin Lousteau.

Este fin de semana la sangre llego al rio después de que la Juventud Radical eligiera a la correntina Valeria Pavón como su nueva presidenta –respaldada por el Comité Nacional y los gobernadores-, rompiendo casi 20 años de conducción ininterrumpida del sector Evolución (referenciado en los legisladores Lousteau y Yacobitti). Con el correr de las horas el plenario de la Juventud Radical se fue picando: no faltaron insultos, empujones y trompadas entre los dos sectores. Esto fue solo la antesala de lo que ocurrió el lunes con la ruptura del bloque radical en la Cámara de Diputados de la Nación.

El lunes, por intermedio de un comunicado del sector UCR-Evolución, liderado por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, anunció la ruptura del bloque radical en la Cámara de Diputados. En una de las partes más salientes del comunicado destacan: “El radicalismo renovador armará un bloque radical dentro de Juntos por el Cambio. Más de una decena de diputados de distintas provincias hemos tomado esa decisión porque no estamos de acuerdo con que se repitan las mismas vocerías que vienen expresándose en nombre del partido desde hace décadas. No es una cuestión de nombres sino de representación social”.

La presidencia del bloque UCR-Evolución recaerá sobre el diputado cordobés Rodrigo De Loredo, quien estará acompañado por los diputados Emiliano Yacobitti, Martín Tetaz, Carla Carrizo, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Danya Tavela, Marcela Antola y Martín Berhongaray

Desde la conducción del centenario partido acusan al economista de ser funcional al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Afirman que buscan dividir al radicalismo para debilitarlo en la pelea con el PRO por el liderazgo de la oposición de cara al 2023.

El Comité Nacional del Radicalismo anticipo que prohibirán al bloque Evolución, conducido por De Loredo, la utilización de la sigla, el sello partidario y la palabra "radical". Los únicos bloques que reconoce el Comité Nacional como radicales son los conducidos por Mario Negri en Diputados y Luis Naidenoff en el Senado.

En tanto Mario Negri fue confirmado como presidente del bloque radical en Diputados y se mostró con Facundo Manes, a quien le agradeció, en su cuenta de Twitter, por sumarse. Ante la ruptura, el bloque radical emitió un comunicado en el que expresan: “No es tiempo de especulaciones mezquinas. Que la sociedad esté tranquila: nunca seremos cómplices del Gobierno”.

Desde el Bloque UCR-Evolución afirman que no van a ser funcionales al gobierno

MDZ habló con Danya Tavela, diputada Nacional electa por la provincia de Buenos Aires e integrante del bloque UCR-Evolución, quien sostuvo que su bloque no va a romper Juntos por el Cambio y tampoco van a ser funcionales al oficialismo ni a Sergio Massa como dicen algunos, agregó: “Nosotros estamos adentro de Juntos por el Cambio. Esto no tienen ningún asidero con la realidad y de hecho lo vamos a ver en el desempeño de cada uno de estos diputados en la Cámara. Cuando gran parte del espacio de Juntos por el Cambio dijo que iba a acompañar el plan plurianual de Guzmán, nosotros planteamos con mucha claridad que no podemos decir hoy que acompañamos o no algo que no conocemos, queremos discutir las variables que incluyen en el plan de Guzmán, queremos discutir el acuerdo con el Fondo Monetario, queremos discutir el Presupuesto 2022 en función de variables reales. Así que no hay ningún tipo de funcionalidad a la presidencia de la Cámara. Muy por el contrario, nosotros estamos fortaleciendo los liderazgos que le permitan a Juntos por el Cambio ser protagonista de los debates en la Cámara de Diputados”.

Asimismo, afirmó que la división del bloque no va a debilitar a Juntos por el Cambio. Remarcó: “Estamos dentro de Juntos por el Cambio, nosotros insistimos todo el tiempo en la necesidad de ampliar el espacio opositor, de hacerlo más fuerte. Propiciamos todo el tiempo que esto fuera algo que ocurriese orgánicamente dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, pero no fue aceptado. Es por eso que tomamos la decisión de armar un bloque aparte". Rodrigo De Loredo.

Danya Tavela descartó que la ruptura fue porque no tenían los votos para quedarse con la presidencia del bloque y agrego: “No queremos el poroteo de los votos, nosotros lo que discutimos es una metodología que pueda darle visibilidad a aquellos nuevos liderazgos. Que es lo que la gente eligió. Como es el caso de Rodrigo De Loredo en Córdoba, Tetaz en CABA, Vicky Tejada en Santa Fe, Marcela Antola en Entre Ríos. Hay un montón de nuevos referentes de la Unión Cívica Radical, que han ganado esos espacios en las elecciones internas y en las PASO que se dieron en las provincias, y la no representación de estos dentro del bloque es lo que para nosotros le hace mal a Juntos por el Cambio. Por eso es que decidimos conformar un bloque aparte”.

En tanto Tavela, la excompañera de fórmula de Facundo Manes en las PASO; sostuvo: “La gente aposto a la renovación, a los nuevos liderazgos. Algo que planteamos con Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. La necesidad de cambiar a Juntos por el Cambio, de hacerlo mas grande, mas fuerte para obtener resultados diferentes. Desde ahí dar la discusión de lo que fue la conformación del bloque de la Unión Cívica Radical que lleva de presidente a Rodrigo De Loredo, como parte de esos nuevos liderazgos emergentes para tener posiciones más firmes a los planteos del oficialismo y temer visibilidad de estos nuevos liderazgos en todas las provincias”.

Por otra parte, la diputada Nacional electa dijo que no cree que en la Legislatura Bonaerense se rompa el bloque radical porque Maximiliano Abad (presidente del radicalismo bonaerense y presidente del bloque opositor en la Cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires) es parte de la renovación. Y agregó: “Por lo tanto, yo creería que esta no va a ser la misma situación en la provincia”.