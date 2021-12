Presupuesto: reclaman que Martín Guzmán dilata su presentación en el Congreso

Los 127 diputados nacionales que fueron elegidos el 14 de noviembre último juraron hoy en sus cargos. Además, se definieron las autoridades del cuerpo para el nuevo período parlamentario: Sergio Massa continuará en la presidencia y el mendocino Omar de Marchi seguirá en la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados.

En diálogo con MDZ Radio, De Marchi dijo que el próximo lunes "estaría conformada la comisión de Presupuesto y en el transcurso de la semana próxima o de la otra, se trataría en el recinto el Presupuesto 2022".

En tal sentido, reclamó que el ministro Martín Guzmán dilata su presentación en el Congreso: "Lo venimos apurando porque entró el 17 de septiembre y se estila que cuando el proyecto del Presupuesto se remite a la Cámara de Diputados, la misma semana el ministro concurra al recinto".

Sin embargo "estamos en diciembre y nunca vino nadie del equipo económico. Evidentemente estaban esperando que pasaran las elecciones", añadió.

Respecto de los temas que se le plantearán a Martín Guzmán, el diputado mendocino adelantó que si bien "se podrían plantear aspectos concretos", lo que les preocupa es "un tema central que es el desequilibrio".

"No está previsto en el presupuesto la tendencia al equilibrio", añadió. "No solo que no hay nada, sino que hay una brecha muy grande entre gastos y recursos que después se termina cubriendo o con emisión o con más impuestos", concluyó Omar de Marchi.