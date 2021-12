Ofelia Fernández denunció violencia por parte de los libertarios

Ofelia Fernández es la legisladora del Frente de Todos más joven que tiene la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas personas se han burlado de ella y la han atacado. Es que un comportamiento clásico de las personas que carecen de argumentos políticos sólidos es, precisamente, la violencia, ya sea verbal, física o psicológica. En esta oportunidad, la joven legisladora no dudó en pedir la palabra durante la jornada de asunciones en el Parlamento y denunció graves hechos que habría tenido como autores a un grupo de libertarios.

En detalle, la legisladora porteña denunció que cuando salía de la Legislatura de CABA, un grupo de simpatizantes del movimiento libertario liderado por Javier Milei comenzó a seguirla mientras le propinaba varios insultos y agravios. Entre otras cosas, cuando pidió la palabra la legisladora se aseguró de indicarle a unos de los nuevos legisladores (del que no dijo el nombre), que ella se iba a encargar de luchar contra el discurso libertario, "que lo que le propone a la Argentina está mal".

"Quiero pedir una cuestión de privilegio", comenzó diciendo Ofelia. "Quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio: yo ayer salí de esta Legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato mientras yo solamente seguía caminando", detalló la legisladora.

Además, puntualizó: "Hoy asume un diputado que me ha dicho 'gorda hija de puta incogible' en más de diez oportunidades", A ello, agregó con ironía: "Bienvenidos a la Legislatura, esto no es Twitter: acá hay reglas, hay sanciones". Luego, sentenció: "Yo no pienso ser su víctima".

"No tengo problema en ser su enemiga, en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer (los libertarios) a la sociedad está mal, pero lo voy a hacer exclusivamente de política". Luego, señaló al nuevo diputado (que optó por no decir su nombre para no darle reconocimiento mediático) y le dijo: "A diferencia tuya, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora.