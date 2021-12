MDZ en el Congreso: el pedido de María Eugenia Vidal y el llamativo look de Martín Tetaz

Desde Juntos por el Cambio observan con temor las diferencias internas que han comenzado a aflorar en las últimas semanas y que generaron un choque dentro de la UCR. Quizás por ese motivo María Eugenia Vidal puso énfasis en la palabra unidad en la previa a su juramento como diputada nacional.

Vidal, dialogó con MDZ minutos antes de asumir su banca en el Congreso de la Nación. "Asumimos con compromiso para que los problemas de verdad de la gente se discutan. Todos los bloques que se presentaron dentro de JxC permanecen dentro. Para nosotros eso es lo más importante: la unidad", sostuvo.

Acerca de si Martin Tetaz le "soltó la mano", esgrimió: "Somos de dos partidos distintos. Lo valoro y lo respeto. Fue un gran compañero de campaña".

Tetaz es uno de los diputados radicales que rompió con el bloque mayoritario para integrar el bloque UCR Evolución conducido por Rodrigo De Loredo e identificado con el senador Martín Lousteau.

El economista llegó al Congreso de la Nación con una particular remera en la que afirma que "esto recién empieza". En concreto, hace referencia al triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones del 14 de noviembre, dando a entender que será aún más contundente en 2023.

"Dentro de JxC no hay ninguna ruptura. Hay dos bloques radicales, pero siempre dentro de ese gran espacio. La gente nos pidió que saquemos al kirchnerismo y le pongamos un freno. Hay una forma de expresar ese nuevo radicalismo y esa renovación que está creciendo a lo largo y ancho de todo el país, que es con un nuevo bloque dentro del Congreso, pero de ninguna manera eso implica ir por separado", manifestó Tetaz a MDZ.

Acerca de sus recientes declaraciones respecto a que el radicalismo ya no tiene intenciones de ir "en el asiento del acompañante", Tetaz explicó la forma de lograrlo. "Hubo un cambio y ahora somos mucho más fuertes. El radicalismo puso candidatos que ganaron en en todo el país y tiene muchas figuras competitivas. Ese no era el panorama hace 6 años y por lo tanto tiene que expresar otras voces. En el bloque anterior el radicalismo no tocaba el volante ni la palanca de cambios".