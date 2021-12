La millonaria suma que la Nación deberá pagarle a una provincia

La Corte Suprema de Justicia definió hoy que el Estado nacional debe devolverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 86 mil millones retenidos indebidamente, según un fallo emitido por el mismo tribunal en 2015.



La resolución, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, se conoció poco después de la reunión que el ministro de Justicia, Martín Soria, mantuvo en el cuarto piso del Palacio de Justicia con los cuatro miembros de la Corte.

En agosto de 1992, el entonces gobierno de Carlos Menem impuso a varias provincias, entre ellas la de Santa Fe, un recorte del 15% de los impuestos coparticipables que, luego de sucesivas presentaciones ante la Corte, se terminó declarando inconstitucional en 2015.



Desde allí, la discusión jurídica se trasladó a la tasa de actualización que debía pagar la administración nacional en concepto de esos fondos retenidos indebidamente.



La Corte intentó que las partes acordaran la actualización y los plazos, pero, al haber transcurrido seis años de la sentencia definitiva en el conflicto, decidió hoy que se aplique a la deuda nominal la tasa activa del Banco Nación.



En el fallo de ocho páginas, el máximo tribunal explicó su decisión “en el entendimiento de que tal porcentaje permite mantener un equilibrio entre posturas sustentadas en el interés general” y aclaró que no recurre a cálculos más onerosos para no complicar las cuentas públicas.



En rigor, el Estado nacional deberá devolver el 15% que se retenía por el acuerdo fiscal y otro 1,9% que también se retenía de manera indebida según la Corte, vía la Administración Federal de Ingresos Públicos.



Según el cálculo de los auditores contables, con la actualización dispuesta por la Corte, el monto total del resarcimiento estaría cercano a los 86 mil millones de pesos.



Si bien no son expedientes con las mismas características, se estima que la decisión de hoy impactará en los reclamos que también hicieron por recortes a la coparticipación las provincias de San Luis, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.