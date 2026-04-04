El cliente no siempre tiene la razón, aunque lo diga la inteligencia artificial

La ilusión de lo infalible se desmorona rápidamente ante el uso frecuente de la Inteligencia Artificial debido a la comprobación de sus defectos, algunos de gravedad sustantiva. La confianza que inspira está sobrevaluada y desde la dirigencia política no surgen respuestas para mitigar los riesgos ni preparar a la comunidad para su mejor uso

La esclavitud voluntaria Aunque no es un fenómeno nuevo, cada día se acentúa más lo de la auto explotación, el concepto que describe con precisión y simpleza en su ensayo de 2010 La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han. La dictadura de los likes, el consumo desmedido e incontrolado de redes sociales y la accesibilidad tecnológica inducen a certidumbres peligrosas. Para todo existe una respuesta y con una velocidad extraordinaria, pero la calidad de las devoluciones es dudosa mientras el poder de verificación es escaso. El esfuerzo es sustituido por la presunta habilidad en el manejo de artefactos y por el conocimiento que tenemos de cada nueva aplicación. Recobra su sentido el antiguo refrán: lo que poseas te poseerá.

Profetas eran los de antes El desarrollo tecnológico y la proliferación de medios han permitido que las teorías de varios filósofos, pero muy especialmente las especulaciones de Marshall McLuhan, se hayan convertido en nuestra realidad actual. En Guerra y Paz en la Aldea Global, anunciaba los cambios que estaban produciendo los medios de comunicación; presagió lo que luego sería la internet y en otro de sus ensayos, también de la década de 1960, anticipó que los aparatos electrónicos funcionarían como extensiones del humano, algo que podemos corroborar en los smartphones, si es que dejamos de mirar la pantalla por un instante. Advertía sobre las modificaciones que el avance en las comunicaciones implicaría en la sociedad mundial, aventurando las oportunidades que podría deparar esa interconexión planetaria y también los inconvenientes que esas alteraciones podrían producir con nuevos métodos de colonización. Hoy la posición dominante de no más de diez actores tecnológicos globales gobierna la vida digital de más de ocho mil millones de habitantes

Obsecuencia artificiosa Todos quienes acudan a la Inteligencia Artificial de manera confiada, deberán considerar que no necesariamente encontrarán la respuesta adecuada ni el dato fidedigno, pero podrán quedar conformes por el trato cordial y la adulación innecesaria. La impostada amabilidad en los diálogos que generan los diferentes proveedores de Inteligencia Artificial conversacional, esconde el artilugio de ser contundentes a la hora de satisfacer las inquietudes, pero sin los pudores que podría generarle a un humano pronunciarse categóricamente en materias que no tiene noción. El concepto impuesto a principios del Siglo XX por los pseudo especialistas en mercadotecnia "el cliente siempre tiene la razón", la inteligencia artificial lo cumple sin necesidad de ponerse colorada y pedirá disculpas tantas veces como se le haga notar las defecciones.

Ambos mienten, pero la I.A. no insulta La discusión en torno a si la Inteligencia Artificial piensa no está saldada. Definir a qué se le llama pensar es un debate en sí mismo que no puede estar definido por los clientes. Los casos en los que la Inteligencia Artificial ha fallado de manera rotunda son muchos más que los que se dan a conocer. El peligro que significa el error se agrava cuando se trata de la I.A. de carácter generativo, ya que inventa datos, historias y números inexistentes. Las indemnizaciones mil millonarias que han debido pagar distintas compañías de inteligencia artificial se lograron porque se pudo cotejar y comprobar que han generado historias jurídicas inexistentes o pudieron detectar engaño en la respuesta, y en otros casos se trata simple y llanamente de plagios y usos de derechos autorales sin consentimiento. En todos estos casos ha sido requisito revisar criteriosamente la generosidad veloz de este fenómeno. Y sí, tampoco es muy distinto a los relatos que imponen los dirigentes políticos de turno, cuando no pseudo periodistas, que fuerzan sus deseos para disfrazarlos de datos y pretender así convertirlos en realidad. La diferencia consiste, al menos por ahora, en que la Inteligencia Artificial, cuando se le imputan sus desaciertos e invenciones, no responden con otra nueva mentira y mucho menos con insultos.