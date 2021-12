Una persona clave del massismo pone en jaque al Frente de Todos

El director del Banco Provincia de Buenos Aires y exsenador provincial que votó a favor de la limitación de las reelecciones indefinidas de los intendentes, Sebastián Galmarini, manifestó que "Sergio Massa es coherente con la sanción de la ley de apenas cinco años".

"La construcción política de la construcción democrática es siempre un desafío y un aprendizaje para todas las instituciones y actores políticos", dijo a través de un tuit Galmarini, hermano de la impulsora del proyecto, Malena, actual presidente de AYSA y esposa de Massa. Es decir, quien habló en contra de modificar el espíritu de la norma 14386 fue el cuñado y armador político del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia de Buenos Aires.

Tal cual como adelantó ayer MDZ, el Frente Renovador se reunió el sábado en San Fernando y se manifestó a favor de las negociaciones encaradas por el Gobierno nacional con el FMI de manera pública. Pero, en privado, o al menos para que no se publique oficialmente, Massa les dijo que "ni en p... " iba a apoyar un tratamiento legislativo que lo haga rever lo que él mismo impulsó hace cinco años.

"No va a hacer nada para obstaculizar ningún proyecto o presentación judicial que reinterprete el artículo 3 de la modificada Ley Orgánica de los Municipios en el aspecto del mandato de los intendentes, concejales y consejeros escolares", dijeron en su entorno, pero tampoco votará nada al respecto, como el proyecto presentado por el diputado provincial Walter Abarca, quien pidió que no se contemple el 2015 como primer mandato.

A la par, en Juntos por el Cambio, ya son varios los que no quieren que se los asocie modificar las limitaciones o correr el período desde el cual comienza a regir lo normado en la 14386. El que más claro lo dijo fue Jorge Macri, también un grupo de concejales de Juntos, encabezados por el matancero Eduardo "Lalo" Creus, también se expresaron al respecto. "No nos hagamos los bol... No quiero más reelección indefinida de ningún intendente... De ninguno", agregaron.

El problema de la sucesión de los intendentes, muchos de los cuales no tienen más de dos mandatos en la actualidad, es la sucesión. Las peleas internas, al tener todos el "derecho" a pelear por ese lugar, puede provocar disputas tan fuertes que nadie sabe si se quedarán o no en el espacio.

"Hubo municipios donde ganamos cómodamente, algunos donde no y otros, directamente, perdimos mal. ¿Te imaginas en estos últimos cómo quedará todo si vamos a una interna?... Los que pierdan se van corriendo a jugar con Juntos por el Cambio o directamente, se quedan en su casa y eso también nos mata", le dijo a MDZ un conocedor de las barriadas bonaerenses.

En estos momentos, el bloque del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires está a punto de emitir un comunicado ratificando su postura en contra de la modificación legal, parcial o total, de la ley 14386 que votaron en 2016. El documento, además, es firmado por los diputados y senadores electos en la elección de noviembre pasado, con lo cual, ratifican que un número importante de legisladores no acompañará la presión de los otros sectores del Frente de Todos.